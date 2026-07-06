ESCUELA DE MÚSICA
Un final cargado de emociones
La Crónica del Campo de Borja
La Escuela de Música de la Agrupación Musical Santa Cecilia de Mallén celebró el 12 de junio su tradicional audición con la que se puso el broche final a la actividad formativa del curso 2025-2026. Durante la actuación, los alumnos ofrecieron interpretaciones tanto individuales como colectivas en las que quedó patente el progreso alcanzado a lo largo del año. El público pudo disfrutar de una muestra del trabajo, la constancia y la ilusión con la que el alumnado ha desarrollado su formación musical.
Desde la Agrupación Musical Santa Cecilia se ha querido felicitar a estudiantes y profesorado por su implicación y dedicación, destacando el valor educativo y cultural de este proyecto, que contribuye de forma significativa a la vida cultural del municipio.
Asimismo, la agrupación anima a niños, jóvenes y adultos a incorporarse a la escuela en el próximo curso, recordando que ya se ha abierto el plazo de inscripción para el próximo curso. La música, subrayan desde la entidad, sigue siendo una herramienta fundamental para el desarrollo personal y una parte esencial del tejido cultural de Mallén.
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