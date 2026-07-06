Fuendejalón renueva las calles La Virgen y La Posada

El Ayuntamiento de Fuendejalón continúa mejorando sus infraestructuras con la finalización de las obras de urbanización de las calles La Posada y La Virgen y el inicio de una nueva campaña de reparación de caminos municipales. Ambas actuaciones forman parte de la planificación anual de inversiones destinada a mejorar tanto el casco urbano como la red viaria rural del municipio.

Se ha creado un nuevo espacio urbano en la calle La Virgen. / SERVICIO ESPECIAL

Las obras ejecutadas en las calles La Posada y La Virgen han permitido renovar infraestructuras básicas que presentaban un importante grado de deterioro. Además, las intervenciones han contribuido a mejorar la accesibilidad, la seguridad y la integración urbana de dos espacios destacados de la localidad.

En la calle La Posada se ha renovado por completo la red de alcantarillado, sustituyendo una conducción que presentaba numerosas deficiencias. También se ha reorganizado la red de abastecimiento de agua y se ha ejecutado una nueva pavimentación de plataforma única. La actuación ha incluido la instalación de 125,40 metros de nueva tubería de saneamiento, la renovación de 122 metros de la red de abastecimiento, la reposición de acometidas domiciliarias y sumideros, así como la pavimentación de 761,56 metros cuadrados, correspondientes a un tramo urbano de 119,84 metros de longitud.

Por su parte, la intervención en la calle La Virgen ha permitido transformar el entorno de la Ermita de la Virgen del Castillo mediante la creación de un nuevo espacio público sobre el solar de una antigua edificación demolida. Los trabajos han incluido la construcción de muros de mampostería, la ejecución de nuevos pavimentos, la instalación de barandillas de protección, la reposición de servicios y diferentes mejoras de accesibilidad, integrando este enclave del casco histórico en el entorno urbano.

El proyecto de renovación de pavimentos y servicios ha contado con un presupuesto base de licitación de 162.890 euros. Con esta actuación, el ayuntamiento mejora las infraestructuras básicas del municipio y avanza en la conservación y modernización del casco urbano.

Reparación de varios caminos municipales

Tras la finalización de estas obras urbanas, el Ayuntamiento de Fuendejalón ha puesto en marcha una nueva campaña de reparación de caminos rurales, incluida dentro de la planificación anual de conservación de las infraestructuras municipales.

Las actuaciones permitirán intervenir en un total de 27.011 metros lineales de caminos municipales afectados por las intensas lluvias registradas entre los días 11 y 13 de julio de 2025. Estas precipitaciones provocaron erosiones, pérdida de firme y acumulaciones de materiales que dificultan el acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas.

Los trabajos se desarrollarán en los caminos de Los Cascallos, El Pozo, El Boquero, Cabezo Coll, Los Corrales, Cabiz Blanco, Tabuenquinos y Los Afilernos. Las obras incluirán el terraplenado de las zonas erosionadas, la aportación de zahorra artificial, el reperfilado y nivelación de la plataforma, la compactación del firme y la mejora del drenaje superficial. El objetivo es devolver a estas vías unas condiciones adecuadas para el tránsito de vehículos agrícolas.

La actuación cuenta con un presupuesto total de 44.000 euros, incluida la dirección facultativa de las obras, y permitirá recuperar una red de caminos imprescindible para el desarrollo de la actividad agrícola, principal motor económico de la localidad.

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Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Fuendejalón reafirma su compromiso con una gestión planificada de las inversiones municipales, actuando de forma continua tanto en la mejora del casco urbano como en la conservación de los caminos rurales. Ambos ámbitos son esenciales para el bienestar de los vecinos y para el desarrollo económico del municipio.