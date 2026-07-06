Los Gigantes de Magallón se dan una vuelta por Graus

La Comparsa de Gigantes de Magallón fue una de las protagonistas del XXIV Encuentro de Gigantes de Aragón, celebrado el pasado 10 de mayo en Graus, donde se dieron cita entre 100 y 120 gigantes pertenecientes a cerca de medio centenar de comparsas llegadas desde todos los rincones de la comunidad. La jornada comenzó con la recepción de las agrupaciones y la tradicional plantada de gigantes, dando paso a un espectacular ambiente de convivencia y tradición.

Posteriormente, los gigantes recorrieron las calles del casco histórico en un multitudinario pasacalles que llenó Graus de música, color y cultura popular. La comparsa magallonera desfiló con sus figuras entre la admiración del numeroso público asistente, participando también en el acto central celebrado en la Plaza Mayor, donde todas las agrupaciones realizaron sus bailes y fueron presentadas oficialmente.

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La participación de la Comparsa de Gigantes de Magallón volvió a poner de manifiesto su compromiso con la conservación de las tradiciones y con la difusión del patrimonio cultural aragonés. Una jornada de convivencia y hermanamiento que permitió compartir experiencias con decenas de comparsas y seguir llevando el nombre de Magallón a uno de los encuentros más importantes del calendario gigantero de Aragón.