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ASOCIACIÓN DEPORTIVA MALLÉN

Las gimnastas brillan en su exhibición de fin de curso

El 14 de junio se celebró la exhibición de fin de curso de la Escuela de Gimnasia Rítmica.

El 14 de junio se celebró la exhibición de fin de curso de la Escuela de Gimnasia Rítmica. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Borja

Mallén

El martes 14 de junio se celebró la exhibición de fin de curso de la Escuela de Gimnasia Rítmica. Fue una jornada bonita en la que las gimnastas de la Asociación Deportiva Mallén se convirtieron en protagonistas y deleitaron a familiares y amigos a una exhibición de 22 ejercicios, donde mostraron las habilidades adquiridas durante este curso. Todos ellos pudieron verlas desarrollar ejercicios tanto individuales como en conjunto, de manos libres y con diferentes aparatos, como aro, pelota, cinta y cuerda.

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