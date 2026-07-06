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CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE GALLUR

Un homenaje a Bellido y su legado en Ainzón

José A. Bellido junto a Daniel Pérez y el resto de la banda.

José A. Bellido junto a Daniel Pérez y el resto de la banda. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Borja

Ainzón

La Banda Municipal de Música de Gallur ofreció el 24 de mayo un concierto dedicado a la obra del compositor aragonés José Antonio Bellido Alcega. La actuación estuvo dirigida por Daniel Pérez Cacho y contó con la colaboración de Isabel Sauco.

Natural de Ainzón y descendiente de una saga de músicos, Bellido inició su formación musical de la mano de su abuelo, Luis Alcega Morales. Es titulado superior en Dirección de Orquesta por el Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) y cuenta con una amplia trayectoria como compositor, director y docente.

Su faceta creativa es especialmente prolífica. Su catálogo supera las 60 obras para distintas formaciones, como banda sinfónica, orquesta, coro, agrupaciones de cámara, orquesta laudística y música popular. Entre sus composiciones más conocidas figuran Gran Jota del Moncayo, Hiberus Overture, El Batallador y Monasterios de Aragón.

La música de Bellido ha sonado en escenarios de gran prestigio, como la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, el Palau de la Música Catalana o la Basílica del Pilar. Como director, lidera desde hace más de dos años la Banda de Música de la Sierra de Algairén y ha desarrollado también una intensa labor al frente de diversas formaciones de viento y agrupaciones de cámara. Profesor de Clarinete, Análisis y Armonía, Bellido acumula más de 25 años de experiencia docente en distintas escuelas y conservatorios. En la actualidad imparte Banda, Orquesta y Música de Cámara en el Conservatorio Profesional de Música de Monzón.

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A lo largo de su carrera ha recibido importantes reconocimientos. Entre ellos destaca el primer premio, concedido por unanimidad, en el Concurso Nacional de Composición de Música Sacra del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, obtenido en 2015.

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