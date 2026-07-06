RECITAL DE VOCES DE FUENDEJALÓN
Un homenaje para despedir el curso
La Crónica del Campo de Borja
La iglesia parroquial de Fuendejalón albergó el sábado 13 de junio la actuación de final de curso del grupo Voces de Fuendejalón, bajo la dirección de José Luis Acón. Actualmente, el grupo cuenta con la participación de 26 miembros. El repertorio con el que deleitaron al público fue muy variado y se hizo muy ameno con boleros, tangos, habaneras y algunas canciones de grupos muy conocidos como Radio Futura, Los Secretos, Mecano… y otras en inglés como I want to break free y Hallelujah.
«Este concierto de fin de curso quisieron dedicárselo a dos compañeros muy queridos por todos que lamentablemente ya no están entre nosotros, Félix Torres y Santiago Domínguez», destacan desde el consistorio. «Los integrantes del grupo quieren enviar un mensaje a todos los vecinos para animar a quien quiera a apuntarse, ya que dicen que las puertas están abiertas y que empezarán con muchas ganas en septiembre», añaden.
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