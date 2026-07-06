‘¡QUÉ VIENEN LOS CÓMICOS!’
Humor, teatro y risas en Mallén
La Crónica del Campo de Borja
La Casa de Cultura de Mallén acogió el domingo 24 de mayo la representación teatral de ¡Qué vienen los cómicos!, una propuesta escénica protagonizada por Daniel Tejero, Nuria García y Javier García Vega que emocionó al público con un homenaje a los antiguos cómicos ambulantes.
El espectáculo, inspirado en aquellos artistas que recorrían pueblos y plazas llevando consigo historias, música y teatro, combinó narración oral, poesía y música en una puesta en escena cercana, dinámica y cargada de sensibilidad.
Las interpretaciones de los tres actores lograron conectar desde el primer momento con los asistentes, que respondieron con una cálida acogida a una propuesta cultural diferente y muy cuidada. La representación trasladó al público a la tradición de los teatros itinerantes y al espíritu de quienes hicieron de los caminos su escenario.
Además de la calidad artística del espectáculo, el público volvió a reconocer el cariño y la cercanía los tres intérpretes, muy apreciados en Mallén y habituales en la programación cultural local. La velada dejó un magnífico sabor de boca entre los asistentes y volvió a poner de manifiesto la buena acogida que continúan teniendo las actividades organizadas en la Casa de Cultura.
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