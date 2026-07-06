Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras PortilloReal ZaragozaIncendio LoporzanoBarrios ZaragozaBrasil-Noruega MundialUCI pediátrica Servet
instagramlinkedin

‘¡QUÉ VIENEN LOS CÓMICOS!’

Humor, teatro y risas en Mallén

El espectáculo fue un homenaje a los cómicos ambulantes.

El espectáculo fue un homenaje a los cómicos ambulantes. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica del Campo de Borja

Mallén

La Casa de Cultura de Mallén acogió el domingo 24 de mayo la representación teatral de ¡Qué vienen los cómicos!, una propuesta escénica protagonizada por Daniel Tejero, Nuria García y Javier García Vega que emocionó al público con un homenaje a los antiguos cómicos ambulantes.

El espectáculo, inspirado en aquellos artistas que recorrían pueblos y plazas llevando consigo historias, música y teatro, combinó narración oral, poesía y música en una puesta en escena cercana, dinámica y cargada de sensibilidad.

Las interpretaciones de los tres actores lograron conectar desde el primer momento con los asistentes, que respondieron con una cálida acogida a una propuesta cultural diferente y muy cuidada. La representación trasladó al público a la tradición de los teatros itinerantes y al espíritu de quienes hicieron de los caminos su escenario.

Noticias relacionadas

Además de la calidad artística del espectáculo, el público volvió a reconocer el cariño y la cercanía los tres intérpretes, muy apreciados en Mallén y habituales en la programación cultural local. La velada dejó un magnífico sabor de boca entre los asistentes y volvió a poner de manifiesto la buena acogida que continúan teniendo las actividades organizadas en la Casa de Cultura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Quién es el empresario que está detrás de las dos quiebras del spa de Ranillas en Zaragoza?
  2. El tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao que seguirá siendo de pago estrenará un peaje sin barreras: esta será su tarifa
  3. El incendio de Loporzano, en Huesca, en directo: el fuego avanza por varios flancos, obliga a desalojar dos municipios y corta la carretera
  4. Zaragoza ya no es una capital de provincia
  5. El pueblo a 40 minutos de Zaragoza que celebra sus propios 'Sanfermines': 'Son únicos y la gente tiene muchas ganas
  6. Una jueza cita al presidente Azcón, la alcaldesa Chueca y la presidenta de las Cortes por la quiebra de una empresa de Zaragoza
  7. De la promesa de Jorge Mas a los ocho canteranos vendidos en el Real Zaragoza con la nueva propiedad
  8. La goleada en velocidad de Lalo Arantegui: siete fichajes cerrados antes de que llegara el primero de Txema Indias

Rusia busca mermar la cohesión interna de la OTAN con ataques híbridos y posibles acciones terrestres limitadas

Rusia busca mermar la cohesión interna de la OTAN con ataques híbridos y posibles acciones terrestres limitadas

Ornella Bankolé debuta en la WNBA con gazapo al Casademont Zaragoza incluido

Ornella Bankolé debuta en la WNBA con gazapo al Casademont Zaragoza incluido

La etapa 3 del Tour de Francia, en directo

La etapa 3 del Tour de Francia, en directo

La Aemet activa el aviso rojo por calor en Zaragoza y otros 60 municipios este próximo martes: temperaturas de hasta 43 grados

La Aemet activa el aviso rojo por calor en Zaragoza y otros 60 municipios este próximo martes: temperaturas de hasta 43 grados

El calor extremo se convierte en el principal riesgo climático para la salud en España y tensiona el sistema sanitario

El calor extremo se convierte en el principal riesgo climático para la salud en España y tensiona el sistema sanitario

El festival de cine aragonés que une Calanda con México: charlas y proyecciones con Buñuel en la memoria

El festival de cine aragonés que une Calanda con México: charlas y proyecciones con Buñuel en la memoria
Tracking Pixel Contents