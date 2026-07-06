EXHIBICIÓN
Una jota para decir adiós al curso en Tabuenca
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La Crónica del Campo de Borja
Tabuenca
Sonó la jota en Tabuenca un año más para finalizar el curso. El 18 de junio, la Escuela de Jota de Tabuenca dio por finalizado el curso con un festival de cierre en el pabellón. A pesar del calor y de ser viernes, los tabuenquinos no defraudaudaron ni como alumnos ni como público. Fue un festival en el que no faltaron los solistas, el grupo, los bailes y el porrón con un buen vino tabuenquino alrededor de la mesa.
La jornada culminó con una cena de los integrantes y familiares. «Agradecemos a los alumnos de la escuela de canto, baile y rondalla por la continuidad del grupo. Animamos a que continúe durante años», apuntan desde el consistorio.
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