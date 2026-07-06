TORNEO COMARCAL DEL CAMPO DE BORJA
Los jóvenes karatekas arrasan sobre el tatami
La Crónica del Campo de Borja
El Ayuntamiento de Borja y el Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca Campo de Borja celebraron el domingo 24 de mayo el Torneo Comarcal de Karate, un evento que reunió a alumnos y alumnas de los programas deportivos de Borja, Magallón, Tudela y Cortes en una jornada de competición, convivencia y deporte en valores.
El torneo, que se enmarca dentro de la programación deportiva del curso 2025-2026, contó con la participación de deportistas de distintas categorías y edades, reflejando el trabajo sostenido de los programas de iniciación deportiva desarrollados en los municipios comarcales. La competición se organizó por categorías, con katas adaptados a los niveles y edades de los participantes.
El Torneo Comarcal de Karate es uno de los eventos propios que el Servicio Comarcal de Deportes organiza cada año, junto al Ayuntamiento de Borja con el objetivo de fomentar la competición sana, premiar la constancia de los deportistas y reforzar los vínculos entre los municipios de la comarca a través del deporte.
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