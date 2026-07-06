Leapmotor enciende motores con un taller de baterías eléctricas

Las inversiones chinas en Aragón hace tiempo que dejaron de ser promesas para convertirse en realidades. No en vano, la producción de vehículos de la marca asiática Leapmotor en la planta de Stellantis Figueruelas está ya a la vuelta de la esquina, con el mes de octubre marcado en rojo para el lanzamiento del SUV eléctrico B10, el primero de los cinco modelos de la firma que está previsto fabricar en la factoría zaragozana. Las piezas necesarias para que ese proyecto salga adelante empiezan a encajar y una de las más importantes es el taller de baterías asociado a la iniciativa, que ya se ha puesto en marcha en pruebas en Mallén.

La joint venture formada por Stellantis y Leapmotor anunció la puesta en marcha de su nueva planta de ensamblaje de baterías en Mallén, un proyecto que durante meses ha sido desarrollando con extrema discreción y que ahora se oficializa como una de las primeras materializaciones industriales del desembarco de la marca china en Aragón.

La instalación ocupa las antiguas naves logísticas de la cadena Dia, junto a la A-68. El proyecto ha ido superando hitos administrativos y empresariales, desde la constitución de la filial española de Leapmotor Internacional (LPMIB Automotive Spain) hasta la obtención de ayudas públicas, la concesión de la licencia ambiental y el proceso de selección y formación de personal especializado. En concreto, del Perte del coche eléctrico se adjudicó 4,1 millones de euros (2,3 en subvenciones directas y 1,8 en financiación).

En Mallén, donde el proyecto comenzó a tomar forma hace casi un año entre discretas visitas técnicas, licencias y movimientos en las antiguas instalaciones de Dia, la puesta en marcha de la planta se recibe como una de las inversiones más importantes de las últimas décadas. El alcalde, Rubén Marco, destacó que la compañía se encuentra ultimando las obras de adecuación e instalando la maquinaria y las líneas de producción, mientras avanzan los preparativos para la futura contratación de personal. «Es movimiento económico y es positivo para el pueblo que haya trabajo. Todo esto genera un círculo que acabará beneficiando al conjunto del municipio», señaló.

El regidor confía en que la llegada de Leapmotor contribuya a revitalizar unas instalaciones que llevaban años sin actividad y sirva de palanca para atraer población y actividad económica. «Si les va bien y necesitan ampliar plantilla, mejorará la vida del pueblo, los comercios, los bares, los empadronamientos y la vivienda», afirmó. Marco considera además que el principal desafío a corto plazo será precisamente la escasez de vivienda disponible, un problema que ya afecta a buena parte del eje industrial de la Ribera Alta del Ebro y Campo de Borja ante la llegada de nuevos proyectos.

La fábrica de Mallén constituye es una de las primeras pruebas tangibles de cómo la apuesta de Stellantis por Leapmotor empieza a traducirse en inversiones, empleo y actividad económica sobre el terreno. Y también una señal de que la nueva automoción eléctrica que se diseña entre Europa y China ya tiene uno de sus principales centros de operaciones en Aragón.

Grandes cifras de la planta

La consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, explicó que la planta comenzará a operar a pleno rendimiento el próximo 31 de julio. La instalación cuenta con una inversión de 25 millones de euros, dará empleo a 90 trabajadores y tendrá capacidad para ensamblar unas 60.000 baterías al año, una cifra que podría elevarse hasta las 100.000 unidades en momentos punta.

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«La puesta en marcha de esta fábrica supone un paso más en la consolidación de Aragón como un hub europeo esencial en movilidad eléctrica e industria avanzada», destacó la consejera. Subrayó además que el proyecto es fruto de la colaboración entre la compañía, el Gobierno de Aragón, Aragón Exterior y el ayuntamiento, y lo enmarcó dentro del creciente interés de inversores internacionales por la comunidad autónoma.