La Casa de las Conchas fue escenario el 20 de junio del XXIII Congreso de la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores, una cita dedicada a la literatura que reunió a autores y aficionados a las letras en una jornada marcada por el intercambio cultural y la reflexión.

Las letras aragonesas se dan cita en Borja. / SERVICIO ESPECIAL

El encuentro fue inaugurado por el alcalde de Borja, Eduardo Arilla, y la presidenta de la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores, Pilar Aguarón, acompañados por el concejal de Cultura, Jorge Giménez. Todos destacaron la importancia de seguir fomentando la creación literaria y la actividad cultural en los municipios.

Las letras aragonesas se dan cita en Borja. / SERVICIO ESPECIAL

La programación incluyó dos ponencias de destacado nivel a cargo del escritor borjano Luis Zueco y de las escritoras e historiadoras Anabel Lapeña y Ana Segura. Asimismo, se presentó el número 34 de la revista Imán y se celebró una lectura participativa en la que varios asistentes compartieron poemas y relatos breves.

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La jornada concluyó con un ambiente de convivencia y pasión por la literatura, consolidando este congreso como una de las citas culturales de referencia para las letras aragonesas.