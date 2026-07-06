CONGRESO DE ESCRITORES
Las letras aragonesas se dan cita en Borja
La Crónica del Campo de Borja
La Casa de las Conchas fue escenario el 20 de junio del XXIII Congreso de la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores, una cita dedicada a la literatura que reunió a autores y aficionados a las letras en una jornada marcada por el intercambio cultural y la reflexión.
El encuentro fue inaugurado por el alcalde de Borja, Eduardo Arilla, y la presidenta de la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores, Pilar Aguarón, acompañados por el concejal de Cultura, Jorge Giménez. Todos destacaron la importancia de seguir fomentando la creación literaria y la actividad cultural en los municipios.
La programación incluyó dos ponencias de destacado nivel a cargo del escritor borjano Luis Zueco y de las escritoras e historiadoras Anabel Lapeña y Ana Segura. Asimismo, se presentó el número 34 de la revista Imán y se celebró una lectura participativa en la que varios asistentes compartieron poemas y relatos breves.
La jornada concluyó con un ambiente de convivencia y pasión por la literatura, consolidando este congreso como una de las citas culturales de referencia para las letras aragonesas.
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