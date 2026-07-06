FESTIVAL ‘ZIUA LEI’
Mallén celebra la identidad rumana
La Crónica del Campo de Borja
Mallén acogió el 20 y 21 de junio el festival Ziua Iei (el Día Universal de la Blusa Rumana), un evento dedicado a la promoción de las tradiciones, la cultura y la identidad rumana entre la comunidad residente en Aragón y visitantes llegados de distintos países europeos.
Durante dos jornadas, los participantes disfrutaron de una recreación de una boda tradicional rumana, actuaciones folclóricas, música en directo, gastronomía tradicional y talleres infantiles dedicados a las costumbres y artes populares rumanas. El evento reunió a cientos de personas y convirtió a Mallén en un punto de encuentro para la comunidad rumana de la diáspora.
La iniciativa fue organizada por la Asociación RoOmenia Voluntarios en Europa, la Asociación de Rumanos de Mallén, el Ayuntamiento de Mallén y la Asociación Cultural y Deportiva de Niños y Jóvenes de Miercurea Sibiului, bajo el patrocinio del Consulado de Rumanía en Zaragoza y con la financiación del Departamento para los Rumanos de Pretutindeni.
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