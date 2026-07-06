Mallén celebra la identidad rumana

Mallén acogió el 20 y 21 de junio el festival Ziua Iei (el Día Universal de la Blusa Rumana), un evento dedicado a la promoción de las tradiciones, la cultura y la identidad rumana entre la comunidad residente en Aragón y visitantes llegados de distintos países europeos.

Durante dos jornadas, los participantes disfrutaron de una recreación de una boda tradicional rumana, actuaciones folclóricas, música en directo, gastronomía tradicional y talleres infantiles dedicados a las costumbres y artes populares rumanas. El evento reunió a cientos de personas y convirtió a Mallén en un punto de encuentro para la comunidad rumana de la diáspora.

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La iniciativa fue organizada por la Asociación RoOmenia Voluntarios en Europa, la Asociación de Rumanos de Mallén, el Ayuntamiento de Mallén y la Asociación Cultural y Deportiva de Niños y Jóvenes de Miercurea Sibiului, bajo el patrocinio del Consulado de Rumanía en Zaragoza y con la financiación del Departamento para los Rumanos de Pretutindeni.