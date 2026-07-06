La mejor charanga de España con origen local

El XII Festival Nacional de Charangas de Poza de la Sal volvió a convertir a la localidad burgalesa en el epicentro de la música festiva, con agrupaciones llegadas de toda España y un ambiente marcado por la intensidad y la participación del público. En este escenario, la Charanga Carajillo, nacida en 2022 en Tarazona, se alzó como una de las grandes protagonistas gracias a una actuación vibrante en la que demostraron que la música de calle también puede tener un alto nivel técnico sin perder frescura ni cercanía.

Formada por jóvenes músicos procedentes del conservatorio y con una media de edad cercana a los 20 años. Su repertorio, que combina clásicos y éxitos actuales, y su capacidad para conectar con el público se reflejaron en Poza de la Sal, donde ni siquiera las adversas condiciones meteorológicas lograron frenar una actuación que convirtió las calles en una auténtica fiesta. Entre sus integrantes destaca además el trompetista magallonero Pablo Pellicer, ejemplo del talento local que forma parte de este proyecto.

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El resultado fue claro: Charanga Carajillo conquistó tanto al jurado como al público, proclamándose ganadora del certamen y confirmando su irrupción en el panorama nacional.