ACTIVIDAD, PREVIA RESERVA
El monte Burrén asistirá al histórico eclipse solar del 12 de agosto
La Crónica del Campo de Borja
El monte de Burrén acogerá el visionado de un hecho histórico como va a ser el eclipse solar total que tendrá lugar el miércoles 12 de agosto. El Ayuntamiento de Fréscano en colaboración con la Asociación Cultural Campo de Urnas del río Huecha han preparado una actividad de visionado del eclipse, que contará con la presencia del astrónomo Jon Teus, dotado de varios telescopios y gafas homologadas para ver este hecho histórico.
Los asistentes tendrán que esperar a que caiga la noche para hacer el tradicional visionado de las lágrimas de San Lorenzo que todos los años atrae a decenas de frescaneros y vecinos de municipios cercanos. La coordinadora del Parque de Burrén, Carmen Marín, incide en que el monte de Burrén es un sitio «excepcional» para ver este hito que viene a reforzar la actividad que se realiza todos los años de visionado de estrellas. La actividad tendrá un coste de 5 euros, que incluyen gafas homologadas para ver el eclipse con seguridad.
El eclipse será en la ladera oeste del monte Burrén. En la cita participarán Jon Teus, como maestro de ceremonias, junto a la coordinadora del Parque de Burrén, la arqueóloga Carmen Marín. Se habilitarán zonas de aparcamiento para los asistentes que contarán con el apoyo de voluntarios y Protección Civil.
La actividad comenzará a las 17.30 horas para recibir a los asistentes en el museo donde visionarán un vídeo de presentación. A continuación se realizará la andada hasta la zona de visionado y se prepararán los telescopios. «Explicaremos bien en qué consiste un eclipse y porqué este es tan especial que hace que venga gente de otros rincones del mundo a verlo a Aragón», apunta Marín.
El eclipse comenzará a las 19.34 horas, siendo la totalidad del eclipse prevista para las 20.19 horas, momento cúlmen, y terminará a las 20.30 horas. «Esperemos que haya la mayor claridad posible para verlo en todo su esplendor», desea el alcalde de Fréscano, Jorge Cuartero.
No habrá mucho tiempo para el descanso porque a continuación se prepararán también para el tradicional visionado de estrellas y lágrimas de San Lorenzo que ya durante años se realiza en Fréscano. «Es una de las actividades que más atrae porque el sitio es espectacular y se ven las lágrimas con una claridad imposible de ver en plenos entornos urbanos», incide Cuartero.
Inscripción en la Asociación Cultural Campo de Urnas del Río Huecha
Inscripciones previas: Hasta el 7 de agosto a través del teléfono 662 19 74 69 y en el email parquearqueologicoburren@gmail.com.
Precio: 5 € por persona, incluye gafas homologadas para ver el eclipse.
Nota importante: Aconsejable llevar ropa, calzado cómodo y esterilla para sentarse, y controlar la hidratación.
Opcional: Prismáticos bajo su responsabilidad.
Además, se pueden encargar bocadillos en la cafetería previo aviso antes del viernes 7 de agosto a través del Whatsapp 608 607 233 (solo bocadillos).
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