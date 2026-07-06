El municipio de Novillas inicia el verano con las piscinas renovadas

El 1 de junio abrió sus puertas la temporada de piscinas municipales en Novillas, dando así la bienvenida a uno de los servicios más esperados por vecinos y visitantes durante los meses de verano. Con la llegada del calor, las instalaciones vuelven a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro y ocio del municipio.

La apertura de este año ha venido además acompañada de importantes novedades. Durante los últimos meses se han llevado a cabo las obras de reforma de los vestuarios y de la zona de bar, una actuación financiada por el Ayuntamiento de Novillas a través del PLUS (Plan Unificado de Subvenciones) de la Diputación de Zaragoza que ha permitido modernizar unas instalaciones que acumulaban ya varias décadas de servicio.

Los usuarios pueden disfrutar desde ahora de unos vestuarios completamente renovados, más cómodos, funcionales y adaptados a las necesidades actuales. Del mismo modo, la nueva terraza y zona de bar ofrecen un espacio más agradable para el descanso y la convivencia durante las jornadas estivales.

Desde el Ayuntamiento de Novillas se valora muy positivamente la finalización de esta primera fase de las obras, que supone un paso importante en la mejora de uno de los espacios públicos más utilizados del municipio. Con estas actuaciones, Novillas continúa apostando por la modernización de sus instalaciones y por ofrecer mejores servicios a todos sus vecinos.

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Con el inicio de la temporada, solo queda disfrutar de un verano que se presenta lleno de actividad, deporte y convivencia alrededor de unas piscinas municipales renovadas y preparadas para recibir a cientos de usuarios durante los próximos meses.