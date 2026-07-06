Novillas vive una primavera de tradición, cultura y convivencia

Con la llegada del buen tiempo, Novillas volvió a demostrar que la actividad cultural y social sigue siendo uno de los grandes motores de la vida del municipio. Durante las últimas semanas, vecinos y visitantes pudieron disfrutar de varias citas que llenaron las calles de ambiente, tradición y convivencia, consolidando una vez más a este pueblo como un referente asociativo y cultural dentro de la comarca.

Los Danzantes de Novillas junto a otros grupos invitados en la XXV Feria de Folclore Tradicional. / SERVICIO ESPECIAL

El acto más destacado de esta primavera fu la celebración de la XXV Feria de Folclore Tradicional, organizada por la Asociación de Danzantes de Novillas. Una edición muy especial al cumplirse 25 años de este evento que se ha convertido en una de las citas culturales más importantes del calendario local y en una auténtica muestra de la riqueza del patrimonio popular. La jornada reunió en Novillas a grupos llegados desde distintos puntos de España, como los Danzantes de San Bartolomé de Borja y la Nova Muixeranga d’Algemesí, que junto a los Danzantes de Novillas ofrecieron un magnífico espectáculo de música, danza y tradición.

Durante todo el día, la plaza España acogió además un mercado de productos artesanales que atrajo a numerosos visitantes, mientras que el tradicional pasacalles permitió llenar las calles de color, alegría y folclore. La muestra de danzas celebrada por la tarde volvió a poner de manifiesto el excelente trabajo que realizan los Danzantes de Novillas para conservar y transmitir unas tradiciones que forman parte de la identidad de nuestro pueblo. Especialmente emotiva fue esta edición al alcanzar el 25 aniversario de una feria que ha sabido crecer año tras año sin perder su esencia, convirtiéndose en un punto de encuentro para grupos folclóricos, vecinos y amantes de la cultura tradicional.

La jornada concluyó con el tradicional reparto de perritos calientes y el Duelo al Anochecer entre DJs locales, que pusieron el broche final a una celebración que volvió a destacar por la elevada participación y el magnífico ambiente vivido durante el día.

Marcha senderista y almuerzo

Pero la actividad no terminó ahí. Apenas una semana después, la Asociación de Mujeres Nuestra Señora de la Esperanza organizó la ya tradicional Marcha Senderista Camino del Ebro GR-99, que este año alcanzó su 14ª edición. Más de medio centenar de participantes tomaron la salida desde los bajos del ayuntamiento para disfrutar de una agradable mañana de ejercicio, naturaleza y convivencia recorriendo algunos de los parajes más emblemáticos del entorno.

Como viene siendo habitual, la andada concluyó con un almuerzo popular en el frontón y diversos sorteos entre los asistentes, en un ambiente distendido y familiar que volvió a demostrar la capacidad de la asociación para movilizar a vecinos de todas las edades. Una actividad que combina hábitos saludables, promoción del entorno natural y fortalecimiento de los lazos sociales entre los participantes.

El peso asociativo

La celebración de ambos eventos volvió a poner de manifiesto la enorme importancia que tienen las asociaciones en la vida de Novillas. «Gracias al trabajo de colectivos como los Danzantes de Novillas o la Asociación de Mujeres La Esperanza, el municipio mantiene vivo un calendario de actividades que fomenta la participación ciudadana, conserva nuestras tradiciones y fortalece el sentimiento de comunidad que caracteriza a nuestro pueblo», comentó el alcalde de Novillas, Abel Vera.

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«La primavera cultural deja así un balance muy positivo, con dos citas plenamente consolidadas que han vuelto a reunir a cientos de personas en torno a la cultura, la tradición y la convivencia, demostrando que en Novillas las asociaciones siguen siendo el auténtico corazón de la vida social del municipio», añadió.