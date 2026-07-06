LA INAUGURACIÓN ESTÁ PREVISTA EN SEPTIEMBRE
El nuevo pabellón polivalente de Borja entra en su recta final
La Crónica del Campo de Borja
Las obras del nuevo pabellón polivalente de Borja avanzan a buen ritmo y afrontan ya su fase final, acercando la culminación de uno de los proyectos más importantes para el desarrollo de las infraestructuras municipales de los últimos años. La nueva instalación estará disponible próximamente para el disfrute de los vecinos y se convertirá en un espacio de referencia para la actividad deportiva, cultural y social del municipio.
Con una inversión cercana al millón de euros, este proyecto responde a la apuesta del ayuntamiento por dotar a Borja de unas instalaciones modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades actuales de la población. El nuevo pabellón ha sido concebido como un espacio polivalente, capaz de albergar una amplia variedad de actividades y eventos durante todo el año.
La nueva infraestructura ampliará significativamente las posibilidades para la práctica deportiva, ofreciendo un recinto adecuado para entrenamientos, competiciones y actividades físicas de distintas disciplinas. Además, gracias a su diseño versátil, el pabellón también podrá acoger conciertos, representaciones culturales, exposiciones, ferias, actos institucionales, encuentros vecinales y otras iniciativas de carácter social, convirtiéndose en un punto de encuentro para toda la ciudadanía.
Equipamiento referente
A falta de los últimos trabajos de acondicionamiento y puesta a punto, el nuevo pabellón polivalente encara la recta final de las obras con el objetivo de que pueda inaugurarse y entrar en funcionamiento durante el próximo mes de septiembre, siempre que se cumplan los plazos previstos.
De este modo, Borja contará con una instalación moderna y versátil que ampliará las oportunidades para el deporte, la cultura y la celebración de eventos, convirtiéndose en un nuevo referente para la vida del municipio y en un espacio pensado para el disfrute de todos los borjanos.
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