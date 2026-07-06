ENCUENTRO DE DANCES Y TRADICIONES
El Paloteado de Mallén llega al Monasterio de Veruela
La Crónica del Campo de Borja
El grupo de Paloteado de Mallén participó el pasado fin de semana en la muestra de dances y tradiciones organizada por la Diputación de Zaragoza dentro de la programación cultural Veruela Estival 2026, un encuentro que reunió en el Monasterio de Veruela a diversas formaciones representativas del patrimonio folclórico de la provincia. La jornada permitió al público disfrutar de diferentes manifestaciones de la cultura popular aragonesa, con actuaciones protagonizadas por grupos procedentes de distintos municipios, que compartieron sobre el escenario sus danzas, paloteados y tradiciones más arraigadas.
El Paloteado de Mallén volvió a demostrar el excelente momento que atraviesa esta agrupación, ofreciendo una actuación que puso en valor el trabajo de conservación y difusión de una de las expresiones culturales más representativas del municipio. La participación en este tipo de encuentros supone además una oportunidad para intercambiar experiencias con otros grupos y contribuir a mantener vivo un patrimonio inmaterial que forma parte de la identidad de nuestros pueblos.
La muestra se desarrolló en el incomparable entorno del Monasterio de Veruela y congregó a numerosos asistentes, consolidándose como una de las actividades destacadas de la programación cultural impulsada por la Diputación de Zaragoza para acercar las tradiciones aragonesas al conjunto de la ciudadanía.
Con su presencia en este encuentro cultural, el Paloteado de Mallén continúa llevando el nombre del municipio por diferentes escenarios de Aragón, contribuyendo así a preservar y difundir una tradición que ha pasado de generación en generación y que constituye actualmente uno de los principales símbolos del patrimonio cultural mallenero.
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