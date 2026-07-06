Pasión y tradición para despedir el curso

El auditorio de la Casa de Cultura de Mallén se vistió de gala el sábado 13 de junio para celebrar el festival de final de curso de su Escuela de Jota. La cita logró emocionar a los numerosos vecinos y visitantes, sirviendo como el perfecto broche de oro para aplaudir el esfuerzo, la constancia y la pasión por nuestro folclore demostrados a lo largo de los últimos meses.

Este año, la celebración cobró un brillo especial, dejando patente que la escuela se ha consolidado como un verdadero motor cultural, no solo a nivel local, sino también supracomarcal.

Nexo de unión

Si algo quedó demostrado sobre el escenario es la salud de la que goza la Escuela de Jota de Mallén gracias a su impresionante cantera. La entidad ha contado este curso con 60 alumnos de todas las edades que llenaron de música, baile y canto cada ensayo, y que culminaron su gran trabajo en esta fiesta final.

Pero el éxito de esta escuela radica en su capacidad para romper fronteras. La agrupación se ha convertido en un auténtico punto de encuentro para amantes de la jota llegados de múltiples rincones. Además de los joteros locales, el alumnado se nutrió de un talento diverso procedente de localidades vecinas como Borja, Ainzón, Maleján, Fréscano, Agón y Novillas. Una pasión que cruzó los límites comarcales e incluso autonómicos, con alumnos de Cortes de Navarra, Santa Engracia, Ejea y Pradilla de Ebro. Ver a 60 personas de tantos municipios distintos compartir las tablas y el mismo sentimiento es, sin duda, el mejor reflejo de que la jota sigue más viva que nunca en nuestra tierra.

Un verano de ensayos

Este festival no supuso, ni mucho menos, el fin de la actividad para la escuela. Al contrario: ha sido el pistoletazo de salida para su época de mayor movimiento. Durante todo el verano, los alumnos y profesores continuarán con un intenso ritmo de ensayos con el objetivo de pulir el repertorio de cara a los diferentes festivales de jota que realizarán durante los meses estivales.

La Escuela de Jota de Mallén, que destacó en su actuación por la calidad de sus voces, la destreza de su grupo de baile, la excelencia de la rondalla y el respeto a la pureza del folclore aragonés, mantiene abierta su agenda de contratación para los próximos meses.

Aquellos ayuntamientos, asociaciones o comisiones de fiestas que busquen un espectáculo emocionante, vistoso y de gran nivel para sus fiestas patronales o eventos culturales, tienen en este grupo una garantía de éxito. La escuela ofrece actuaciones adaptadas a todo tipo de municipios, asegurando un festival sensacional y lleno de fuerza con la mejor jota.

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Para contrataciones e información, pueden ponerse en contacto con la escuela o a través del Ayuntamiento de Mallén. El éxito de su festival de fin de curso ha sido solo el principio de un verano que promete ser inolvidable.