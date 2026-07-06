RECORRIDO EN 11 MUNICIPIOS DE LA COMARCA CAMPO DE BORJA
‘Menos Pastilla y Más Zapatilla’ cierra su edición de 2026 con 102 participantes
La Crónica del Campo de Borja
El programa de paseos saludables Menos Pastilla y Más Zapatilla, impulsado por el Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca Campo de Borja, ha concluido su edición de 2026 con 102 dispuestos participantes en los municipios de Ainzón, Alberite, Bureta, Fréscano, Fuendejalón, Magallón, Maleján, Mallén, Novillas, Pozuelo de Aragón y Tabuenca.
Un año más, la participación ha superado la de la edición anterior, consolidando una tendencia de crecimiento que refleja la buena acogida de la actividad entre la población de la comarca. Las condiciones meteorológicas acompañaron durante toda la campaña, favoreciendo la asistencia y el disfrute de los recorridos.
El programa, de carácter gratuito y dirigido principalmente a mujeres adultas, propone una actividad física moderada y accesible en el entorno natural de cada municipio. Su objetivo es fomentar hábitos de vida saludables desde la proximidad, sin necesidad de instalaciones deportivas ni equipamiento específico, y con el valor añadido de la actividad grupal y el contacto con el territorio.
Menos Pastilla y Más Zapatilla se desarrolla cada año en el mes de junio, dentro del programa de actividades de verano del Servicio Comarcal de Deportes, y es una de las propuestas con mayor implantación territorial al ofertarse de forma simultánea por los dieciocho municipios de la comarca.
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