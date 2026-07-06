TALLER ‘¿CÓMO CONTAR MALLÉN?’
Patrimonio e historia al alcance de los vecinos
La Crónica del Campo de Borja
Mallén acogió la última sesión del taller ¿Cómo contar Mallén?, un interesante proyecto impulsado por Acción Gestión Integral del Patrimonio Cultural, con la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la colaboración del Ayuntamiento de Mallén. Durante varias semanas, los participantes reflexionaron sobre el patrimonio, la historia y la identidad local, adquiriendo nuevas herramientas para interpretar y comunicar aquello que hace único a nuestro municipio.
La sesión de clausura se celebró en la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, un espacio emblemático de Mallén que sirvió como escenario para compartir experiencias, conocimientos y nuevas miradas sobre el patrimonio cultural local. En el transcurso de la jornada incluso se abordaron curiosidades como las diferencias entre serafines y querubines.
Acercar el patrimonio
Este taller da continuidad a una iniciativa similar desarrollada el pasado año, consolidando un proyecto que busca acercar el patrimonio a la ciudadanía y convertirlo en una herramienta de participación, conocimiento y cohesión social. El trabajo, sin embargo, no termina aquí.
En los próximos meses se darán a conocer los resultados de este proceso a través de distintas publicaciones y contenidos divulgativos que recogerán parte de lo aprendido durante el taller, invitando a descubrir nuevas historias, curiosidades y formas de interpretar el patrimonio local. Porque conocer Mallén es también una forma de quererlo, cuidarlo y transmitirlo.
Desde el Ayuntamiento de Mallén agradecen la implicación, el interés y la participación de todas las personas que han formado parte de esta iniciativa, cuyo compromiso y entusiasmo han sido fundamentales para su desarrollo y reflejan, una vez más, el interés de la ciudadanía por conocer, valorar y difundir el patrimonio y la historia del municipio.
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