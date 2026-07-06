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UNA APERTURA CON MEJORAS

Las piscinas inician la temporada estival

Las actuaciones se realizado en los vasos de baño.

Las actuaciones se realizado en los vasos de baño. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Borja

Bureta

El Ayuntamiento de Bureta procedió el sábado 13 de junio a la apertura de las piscinas tras la realización de trabajos de mejora en los vasos, consistentes en un nuevo enlechado del ensolado de los vasos para garantizar unas condiciones higiénico-sanitarias para los usuarios.

Esta actuación se ha llevado a cabo con financiación propia, reafirmando el compromiso del consistorio con el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos, y ofreciendo tanto a vecinos como a visitantes unas instalaciones de calidad.

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