UNA APERTURA CON MEJORAS
Las piscinas inician la temporada estival
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La Crónica del Campo de Borja
Bureta
El Ayuntamiento de Bureta procedió el sábado 13 de junio a la apertura de las piscinas tras la realización de trabajos de mejora en los vasos, consistentes en un nuevo enlechado del ensolado de los vasos para garantizar unas condiciones higiénico-sanitarias para los usuarios.
Esta actuación se ha llevado a cabo con financiación propia, reafirmando el compromiso del consistorio con el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos, y ofreciendo tanto a vecinos como a visitantes unas instalaciones de calidad.
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