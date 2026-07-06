Rescatando la memoria rural en Tabuenca

La Asociación Amas de Casa Villa de Tabuenca organizó el 27 de junio la presentación y firma del libro Manuscritos errantes. Encuentros del Moncayo. Sus autores Juan Rubén Rupérez y Daniel Peiro contaron el proyecto de preservar la cultura rural de los pueblos contando vivencias, dichos, canciones y otras tradiciones que se han ido perdiendo para reflejarlas en una serie de libros.

Los autores irán recorriendo todas las comarcas de Aragón y hablando con los mayores de cada pueblo. Fue una mañana muy amena en las que Rupérez y Peiro contaron anécdotas, cómo ha sido el proceso, cuál es su próximo objetivo y los retos a los que se enfrentaron.