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OBRA DE TEATRO

Una tarde de respeto sobre el escenario en Tabuenca

El grupo de niños y prejuveniles de Tabuenca despide el curso sobre el escenario.

El grupo de niños y prejuveniles de Tabuenca despide el curso sobre el escenario. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Borja

Tabuenca

Una violeta en el jardín es un cuento que trata el respeto a los que son diferentes. Una violeta es mal recibida por las demás flores, pero todas aprenden de ella a valorar las cualidades de cada uno. El 13 de junio, como fin de curso, el grupo de niños y prejuveniles de Tabuenca, representaron la obra ante el público tabuenquino en el pabellón.

Una jornada en la que se pudo apreciar la labor que hacer de forma desinteresada María José y Juan Manuel con los chicos del pueblo y en el que han estado trabajando durante todo el año. También mostraron un adelanto del proyecto que llevan a cabo con el grupo prejuvenil sobre entrevistas a gente del municipio, tratando temas vinculados con él. Finalizó la tarde con una merienda para los participantes.

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