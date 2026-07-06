Triunfo del gran maestro argentino Tomás Sosa

Borja se convirtió el sábado 20 de junio en uno de los principales focos del ajedrez aragonés con la celebración del XI Torneo Internacional Ciudad de Borja, que reunió a 105 participantes entre la competición infantil y el festival absoluto. La localidad reafirmó así su posición como una de las citas de referencia del calendario regional.

La jornada arrancó con el torneo infantil, en el que participaron 54 jóvenes procedentes de Borja, Zaragoza, Mallén y otras localidades, reflejando el creciente interés por este deporte entre las nuevas generaciones.

Posteriormente se disputó el festival internacional, que contó con un destacado nivel competitivo gracias a la presencia de 16 jugadores titulados, entre grandes maestros, maestros internacionales y maestros FIDE. El triunfo fue para el gran maestro argentino Tomás Sosa, seguido por Daniel Forcén, una de las figuras más destacadas del ajedrez aragonés, y por el maestro internacional Javier Moreno Ruiz.

Más allá de la competición, el evento volvió a poner de manifiesto la convivencia entre jugadores de todas las edades y niveles, una de las señas de identidad del torneo. La organización corrió a cargo del Área de Deportes de Borja, con el patrocinio del ayuntamiento y la dirección técnica del maestro internacional Diego Del Rey.

En cuanto a la clasificación final, el triunfo fue para el gran maestro argentino Tomás Sosa, que completó una destacada actuación en Borja. La segunda posición correspondió al Gran Maestro Daniel Forcén Esteban, mientras que el podio lo cerró el maestro internacional Javier Moreno Ruiz.

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Completaron los cinco primeros puestos del torneo, el maestro FIDE David Lana Rodríguez, cuarto clasificado, y el maestro internacional Enrique Tejedor Fuente, que finalizó en quinta posición.