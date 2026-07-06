Más de veinte niñas protagonizan la exhibición de Gimnasia Rítmica

El polideportivo de Ainzón acogió el viernes 29 de mayo la exhibición de gimnasia rítmica de los grupos del Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca Campo de Borja. Más de veinte niñas de los municipios de Ainzón, Fuendejalón y Novillas pusieron el broche final al curso 2025-2026 con una actuación que reunió a familias y vecinos en torno al trabajo desarrollado a lo largo de todo el año.

De pequeñas a mayores, todas hicieron una gran exhibición. / SERVICIO ESPECIAL

Como invitadas especiales, cuatro niñas del grupo de competición del Club de Gimnasia Rítmica Miralbueno de Zaragoza compartieron pista con las deportistas comarcales, ofreciendo una demostración del nivel que alcanza la disciplina en la modalidad federada y aportando un referente cercano para las más jóvenes.

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La gimnasia rítmica es una de las actividades que más han crecido en el programa de invierno del Servicio Comarcal de Deportes. La actividad, orientada al público infantil, combina el trabajo de coordinación, expresión corporal y habilidad con aparatos, y la exhibición de fin de curso es el momento en que las alumnas pueden mostrar a sus familias la progresión alcanzada. La cita se enmarcó en los eventos propios del Servicio Comarcal de Deportes dentro del curso 2025-2026.