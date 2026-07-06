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FÁBRICA DE SNACKS

Una visita con muy buen sabor

Usuarios y trabajadores del Centro Ocupacional Comarcal de Agón.

Usuarios y trabajadores del Centro Ocupacional Comarcal de Agón. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Borja

Ainzón

A finales de mayo, usuarios y trabajadores del Centro Ocupacional Comarcal de Agón visitaron en Ainzón la fábrica de snacks y palomitas de Primitivo Gil, empresa familiar reconocida en toda España por sus palomitas de maiz. Allí conocieron a sus responsables, Bárbara y Andrés, que les enseñaron las instalaciones y les obsequiaron con una muestra de los productos que elaboran.

La empresa cuenta actualmente con cuatro trabajadores y distribuyen sus productos por toda España. Bárbara, una joven de 25 años, es la cuarta generacion que sigue adelante con el negocio familiar. Un negocio, que contribuye a dirigir y gestionar con orgullo, ya que la tradición familiar es para ella el principal motivo que le lleva a seguir en él.

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