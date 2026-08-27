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ASOCIACIÓN DEPORTIVA MALLÉN

Más de 100 niños en el campus estival

El campus deportivo fue la actividad estrella con más de 100 niños y niñas inscritos

El campus deportivo fue la actividad estrella con más de 100 niños y niñas inscritos / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Borja

Mallén

La Asociación Deportiva Mallén ha cerrado la temporada de verano tras completar con éxito un amplio programa de actividades estivales diseñado para todas las edades.

A parte del servicio habitual de gimnasio, se ofrecieron actividades como el campus deportivo, la natación, el aquagym y entrenamiento funcional para adolescentes.

El campus deportivo se consolidó como la actividad estrella con más de 100 niños y niñas inscritos. Durante seis semanas, los más pequeños disfrutaron de un entorno saludable enfocado en la actividad física y el trabajo en equipo.

La natación contó con un grupo de adultos y con la participación de 40 niños, quienes perfeccionaron su técnica y recibieron un diploma junto a un detalle de despedida.

El funcional para adolescentes, diseñado para jóvenes de entre 13 y 16 años (puente entre el Campus y el gimnasio), reunió a 20 participantes en sesiones adaptadas a su edad.

Y la actividad de aquagym, siempre bien recibida por los adultos, completó el aforo el mismo día que salen las inscripciones. Se trata de una excelente manera de mantenerse activos y socializar durante los meses de verano.

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Además, de cara al próximo curso, la Asociación Deportiva Mallén mantendrá su oferta habitual de actividades e introducirá como gran novedad las clases de kickboxing para adolescentes y adultos. Las inscripciones para la nueva programación se abrirán próximamente. Toda la información sobre horarios y plazas estará disponible en los canales oficiales y redes sociales de la asociación.

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