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FESTEJOS EN HONOR A SANTIAGO APÓSTOL

Albeta se vuelca con sus fiestas patronales

Albeta disfrutó de cuatro días festivos que se iniciaron con el pregón de los miembros de la peña El punto de encuentro y continuaron con concursos, música, comidas populares y vacas.

Albeta disfrutó de cuatro días festivos que se iniciaron con el pregón de los miembros de la peña El punto de encuentro y continuaron con concursos, música, comidas populares y vacas. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Borja

Albeta

Albeta celebró del 24 al 27 de julio las fiestas en honor a Santiago Apóstol. Los festejos comenzaron con los partidos de fútbol entre solteros y casados y entre solteras contra casadas, que para reponer fuerzas se comieron un bocadillo patrocinado por Obragestión. El pistoletazo de salida fue a cargo de los miembros de la peña El punto de encuentro.

Albeta se vuelca con sus fiestas patronales

Albeta se vuelca con sus fiestas patronales / SERVICIO ESPECIAL

Los vecinos de Albeta disfrutaron de distintas actividades programadas por la Comisión de Festejos como los concursos de cóctel, rabino, guiñote y fideuá. Tampoco faltó la música con las disco móviles, tardeos y charanga, ni las comidas y cenas populares. Los más atrevidos tuvieron la oportunidad de participar en las vacas y toro embolado, mientras que los más pequeños disfrutaron de hinchables y juegos infantiles. Fueron cuatro días de diversión y buen ambiente.

Albeta se vuelca con sus fiestas patronales

Albeta se vuelca con sus fiestas patronales / SERVICIO ESPECIAL

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