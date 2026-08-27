Albeta celebró del 24 al 27 de julio las fiestas en honor a Santiago Apóstol. Los festejos comenzaron con los partidos de fútbol entre solteros y casados y entre solteras contra casadas, que para reponer fuerzas se comieron un bocadillo patrocinado por Obragestión. El pistoletazo de salida fue a cargo de los miembros de la peña El punto de encuentro.

Albeta se vuelca con sus fiestas patronales / SERVICIO ESPECIAL

Los vecinos de Albeta disfrutaron de distintas actividades programadas por la Comisión de Festejos como los concursos de cóctel, rabino, guiñote y fideuá. Tampoco faltó la música con las disco móviles, tardeos y charanga, ni las comidas y cenas populares. Los más atrevidos tuvieron la oportunidad de participar en las vacas y toro embolado, mientras que los más pequeños disfrutaron de hinchables y juegos infantiles. Fueron cuatro días de diversión y buen ambiente.