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EXPOSICIÓN ‘AL AIRE DE SU VUELO’

El artista Miguel Ángel Domínguez dona la obra ‘Alma’ a Alberite

Miguel Ángel Domínguez junto al alcade, Manuel Alcega.

Miguel Ángel Domínguez junto al alcade, Manuel Alcega. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Borja

Alberite de San Juan

El artista Miguel Ángel Domínguez, oriundo de Zaragoza pero con raíces en Alberite de San Juan, inauguró el pasado 20 de junio la muestra Al aire de su vuelo en el espacio de arte que él mismo fundó en dicha localidad.

Durante la inauguración, Domínguez conversó con la poetisa Marta Domínguez sobre esta exposición que vuelve la vista 20 años atrás. Además algunos de los cuadros son de la época en la que el artista comenzó a usar la tierra y las texturas creadas a partir de elementos naturales, como el cuadro que lleva por título Alma y que Domínguez ha donado al Ayuntamiento de Alberite en un sentido homenaje a su hermano fallecido y al recuerdo de su infancia en Alberite, donde ambos pasaban los veranos.

La inauguración congregó a vecinos y amigos del artista.

La inauguración congregó a vecinos y amigos del artista. / SERVICIO ESPECIAL

El alcalde de Alberite de San Juan, Manuel Alcega, recibió la obra de manos del pintor y ante los asistentes congregados. Entre ellos se encontraban los artistas Julia Dorado, Raquel Tejero, Paco Rall, Miguel Mainar, Pedro Bericat, Sol Barbini, María Jesús Escuer, así como el gestor del Castillo de Grisel y Bulbuente, Manuel Giménez Aperte, la editora de Olifante Trinidad Ruiz Marcellán, que estuvo acompañada del poeta Borja Álava, Carmen Gascón, viuda del que fuera Justicia de Aragón, Emilio Gastón, Silvia Castell, la poetisa Helena Santolaya, y representantes de las bodegas Borsao entre otros amigos y amigas de Miguel Ángel Domínguez y vecinos de Alberite de San Juan.

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El evento finalizó en el jardín en torno al vino y a los productos de la tierra como es costumbre en esta casa museo que reúne a voces de la cultura aragonesa para compartir un entorno que mira al Moncayo.

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