El Ayuntamiento de Borja reduce el 20% de los arbitrios municipales para 2027

El Ayuntamiento de Borja aprobó en el pleno celebrado el pasado 20 de agosto una reducción del 20% de los arbitrios municipales para 2027, es decir, de las tasas que abonan los ciudadanos por la prestación de determinados servicios públicos municipales. Esta medida será posible gracias al incremento de ingresos previsto para el próximo ejercicio, derivado de la nueva tasa aprobada por el consistorio a las compañías suministradoras de electricidad y gas por el aprovechamiento del dominio público municipal, principalmente a través de las torres eléctricas y del gasoducto.

Según las previsiones municipales, este nuevo gravamen permitirá ingresar más de 55.000 euros anuales, una cantidad equivalente aproximadamente al 20% de lo que el Ayuntamiento de Borja recauda actualmente por arbitrios. De este modo, el consistorio podrá trasladar esos mayores ingresos a los vecinos mediante una reducción de las tasas municipales.

«Hemos aprobado una redistribución de los ingresos para que esta nueva tasa recaiga sobre las grandes compañías energéticas y sus beneficios repercutan directamente en el conjunto de la ciudadanía. Todo ello sin comprometer las inversiones previstas y garantizando, además, que el ayuntamiento pueda seguir prestando los servicios públicos», destaca el alcalde de Borja, Eduardo Arilla.

Por otra parte, el pleno también dio luz verde a una modificación presupuestaria que contempla una partida de 185.000 euros para amortizar de forma anticipada la totalidad de los préstamos bancarios históricos del Ayuntamiento de Borja, entre ellos el suscrito en 2007.

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Esta operación permitirá al consistorio cancelar una deuda cuyo vencimiento estaba previsto para 2032, adelantando en seis años su amortización y generando un ahorro aproximado de 16.000 euros en intereses. La amortización extraordinaria se financiará con cargo al superávit presupuestario de 2025, que ascendió a 359.000 euros, y se llevará a cabo cumpliendo todos los requisitos establecidos por la legislación vigente.