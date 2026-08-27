Belsinon une excavación, universidad y tecnología

Cada verano desde hace seis años, Mallén se convierte en un enorme laboratorio con el Proyecto Arqueológico Belsinon que realiza excavaciones arqueológicas en el yacimiento del Convento.

Desde junio, el equipo de profesionales se centra en los trabajos en el yacimiento y laboratorio, mientras se preparan para recibir estudiantes universitarios de toda España y convertir Mallén en una universidad de verano. En esta sexta campaña 19 personas de Arqueología, Historia y Conservación del patrimonio participan en las excavaciones arqueológicas y en el trabajo de laboratorio con los materiales en el yacimiento. «Las investigaciones arqueológicas en Belsinon nos permiten descubrir como se organizaban los distritos rurales en Hispania en época romana», apunta el arqueólogo Ángel Santos Horneros, codirector del proyecto.

Las actividades de difusión científica han permitido acercar a la ciudadanía novedosos aspectos de su pasado gracias al ciclo de conferencias realizado en la biblioteca municipal. El programa ha contado con especialistas de renombre como Jesús Sesma Sesma que impartió una conferencia sobre el vaso campaniforme de Mallén; Javier Rey Lanaspa dio a conocer los proyectos de arqueología de alta montaña en Aragón: Maitane Tirapu de Goñi centro su conferencia en la excavación de restos óseos humanos; Fernando López Sánchez en la tardoantigüedad romana y Juan Carlos Ruano Carreño en el estudio de los materiales de las campañas de 1987 y 1989 en Belsinon.

El acto final para el cierre del curso fue una jornada de puertas abiertas en la que se pudo conocer de primera mano los resultados. Como colofón se presentó un audiovisual con la reconstrucción virtual de una domus romana del Pagus Belsinonense. «La formación del alumnado universitario es uno de los pilares fundamentales del proyecto, para algunos es su primer contacto con la arqueología de campo y les permite poner en práctica lo aprendido en las aulas», indica Óscar Bonilla Santander, arqueólogo codirector del proyecto.

Los trabajos de excavación se complementan con el trabajo de laboratorio con los materiales de las campañas de 1987 y 1989 gracias a la colaboración con el Gobierno de Aragón y el Museo de Zaragoza. El estudio de los materiales de las excavaciones de los 80 y las excavaciones en proceso desde el año 2021 están permitiendo reconstruir el pasado de las personas que habitaron en el Convento desde la Prehistoria hasta la época Moderna.

«A través de la investigación, conservación y aplicación de herramientas digitales estamos realizando reconstrucciones virtuales en 3D para acercar a la ciudadanía los resultados científicos del proyecto», señala Miriam Pérez Aranda, codirectora del proyecto.

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El proyecto está financiado e impulsado por el Ayuntamiento de Mallén, con la colaboración del Gobierno de Aragón, el Museo de Zaragoza y el Ministerio para la Transición Ecológica.