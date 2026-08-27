PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO EN FUENDEJALÓN
Los Bomberos de la DPZ solventan la falta de agua
La Crónica del Campo de Borja
El Ayuntamiento de Fuendejalón quiere trasladar públicamente su agradecimiento al Servicio de Bomberos de la Diputación de Zaragoza por el apoyo prestado durante el mes de agosto ante las dificultades registradas en el abastecimiento de agua del municipio.
Durante tres días, los bomberos prestaron servicio con camiones cisterna, aportando aproximadamente 100.000 litros de agua diarios, hasta alcanzar cerca de 300.000 litros, con el objetivo de reforzar las reservas municipales y garantizar el suministro para consumo humano.
Desde el ayuntamiento se destaca la rápida respuesta y colaboración del servicio provincial, fundamental para afrontar esta situación puntual de falta de recursos hídricos.
El consistorio también agradece la comprensión y colaboración de los vecinos, que durante estos días han contribuido al uso responsable del agua.
Aunque la situación ha mejorado, el Ayuntamiento recuerda la importancia de mantener un consumo eficiente y evitar el desperdicio de agua, especialmente durante los meses de verano.
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