INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
Borja destina 384.000 euros a la renovación del campo de fútbol y las pistas de tenis
La Crónica del Campo de Borja
Han finalizado las obras de renovación del campo de fútbol Manuel Meler de Borja. Una actuación destinada a mejorar las instalaciones deportivas y ofrecer unas condiciones más adecuadas y seguras para la práctica del fútbol.
Esta intervención ha supuesto la sustitución de la superficie actual del terreno de juego por un nuevo césped, junto con la renovación del sistema de riego y del marcador del campo, completando así una actuación integral sobre uno de los principales equipamientos deportivos municipales de la localidad.
La inversión ha ascendido a 384.000 euros, destinada a modernizar las instalaciones y mejorar tanto la calidad del terreno de juego como las condiciones de uso para los deportistas y clubs que desarrollan su actividad en el campo. Esta inversión incluye la instalación de césped artificial en las pistas de tenis.
Ahora, el campo de fútbol presenta una imagen renovada y unas instalaciones modernizadas, ofreciendo mejores condiciones para la práctica deportiva y permitiendo afrontar la nueva temporada con garantías en los entrenamientos y en las competiciones. Esta actuación se enmarca en el compromiso del consistorio con la mejora y modernización continua de las instalaciones deportivas municipales, con el propósito de ofrecer espacios de calidad, accesibles y adecuados para la práctica deportiva y fomentar la actividad física entre vecinos de todas las edades.
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