Borja vuelve al siglo XV de la mano de los Reyes Católicos

Borja volvió a viajar al pasado los días 24, 25 y 26 de julio con la celebración de una nueva edición de la Recreación Histórica de la entrada de los Reyes Católicos a la ciudad. Durante tres jornadas, las calles y plazas del municipio se transformaron en un escenario medieval en el que vecinos y visitantes pudieron disfrutar de un amplio programa de actividades culturales, representaciones teatrales y propuestas de carácter histórico.

La programación comenzó el viernes 24 de julio con el pregón anunciador de la llegada de los monarcas, que recorrió las principales calles de la localidad. La jornada continuó con la inauguración del mercado medieval y diferentes representaciones teatrales en distintos puntos de Borja, acercando al público algunos de los episodios vinculados a la historia de la ciudad.

Ese mismo día tuvo lugar también la entrega de los premios del concurso de fotografía y el nombramiento de Ciudadano de Honor, un reconocimiento destinado a poner en valor la implicación y el compromiso con la vida cultural y social de Borja. La jornada concluyó con la tradicional subida al castillo, otro de los actos destacados de esta celebración.

El sábado 25 de julio estuvo protagonizado por numerosas actividades dirigidas a todos los públicos a lo largo de la jornada. Por la tarde llegó uno de los momentos centrales de la recreación: la entrada de los Reyes Católicos en Borja, acompañados por su séquito y por diferentes personajes, en un recorrido que permitió disfrutar de diversas escenas teatralizadas. La jornada finalizó con una cena espectáculo, que permitió prolongar el ambiente festivo y recrear la época histórica en un entorno de convivencia.

El domingo 26 de julio puso el broche final a la programación con el desfile del cortejo junto a los Reyes Católicos por las calles y plazas de la ciudad. Las diferentes representaciones y escenas teatrales volvieron a llenar de vida el casco histórico, poniendo de manifiesto el trabajo de recreación y ambientación desarrollado durante todo el fin de semana.

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La celebración concluyó con el tradicional brindis conmemorativo, poniendo el punto final a tres jornadas en las que Borja volvió a poner en valor su patrimonio, su historia y sus tradiciones.