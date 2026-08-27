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IV BODEGAS FESTIVAL DE TABUENCA

Un brindis entre bodegas, música y tradición

La jornada contó con una cata, comida y actuaciones.

La jornada contó con una cata, comida y actuaciones. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Borja

Tabuenca

Tabuenca volvió a rendir homenaje el sábado 18 de julio a uno de sus espacios más singulares con la celebración del IV Bodegas Festival, una jornada ya consolidada en el calendario estival de la localidad y que tiene como escenario privilegiado el Cabezo de las Bodegas. Organizado por la Asociación Cultural del Cabezo de las Bodegas y con la colaboración del Ayuntamiento de Tabuenca, el festival ofreció actividades durante todo el día.

La programación comenzó con una cata con maridaje por diferentes bodegas que finalizó en la bodega municipal con una cata general. La gastronomía tuvo también protagonismo con una comida popular y por la tarde una ronda jotera llenó de música las calles del cabezo.

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La jornada continuó por la noche con una cena popular y las actuaciones de Los Rumberos de Torrero, Kaleborraja y Matazía. El toque local lo puso Piparraska, grupo musical de referencia de Tabuenca y Fuendejalón. Se trata de una jornada en la que todo el pueblo participa y disfruta, poniendo en valor un patrimonio tan característico como es el Cabezo de las Bodegas y convirtiéndolo, por un día, en punto de encuentro de generaciones de tabuenquinos.

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