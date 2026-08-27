Cinco días llenos de tradición, emoción y música en Agón

Agón vivió cinco intensos días de celebración con motivo de sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora Reina de los Ángeles, entre el 31 de julio y el 4 de agosto. El municipio se convirtió durante estos días en el epicentro de la diversión estival, congregando a vecinos, familias y visitantes en un ambiente donde reinó la convivencia, la tradición y la alta participación en todos sus actos.

El pregón corrió a cargo de los niños de Agón en la plaza de España. / SERVICIO ESPECIAL

El arranque festivo tuvo lugar el viernes 31 con la tradicional y colorida concentración de disfraces. Este año, el emotivo pregón de inicio de fiestas corrió a cargo de los niños de Agón en la plaza de España, quienes leyeron un discurso muy bonito que emocionó a los asistentes. Además, los propios pequeños sorprendieron a todo el pueblo realizando un baile especial con una canción compuesta por ellos. Tras el acto formal, una animada disco móvil abrió las noches musicales de la localidad.

La banda de Rock Tako ofreció un concierto dentro de su gira ‘40 años’. / SERVICIO ESPECIAL

Un fin de semana de tradición y música

El sábado 1 de agosto se consolidó como el día grande de las celebraciones. La jornada matutina comenzó con fuerza gracias a un almuerzo popular y un divertido encierro con toricos, donde los niños disfrutaron al máximo corriendo, saltando y cantando a San Antón. Por la tarde, la programación continuó con los encierros de vacas, parques acuáticos para refrescar el verano y la tradicional cena popular. El plato fuerte de la noche fue el multitudinario concierto de la mítica banda de rock Tako detro de su gira 40 años, que registró una gran afluencia de público antes de dar paso a las habituales disco móviles de madrugada.

La jornada del domingo 2 se reservó para los actos en honor a la patrona. La emotiva misa estuvo acompañada por una ronda jotera y posterior vermú popular. Los espectáculos musicales por la tarde, junto al toro de ronda y la música nocturna completaron uno de los días más solemnes del programa.

Recta final y balance positivo

Los últimos días mantuvieron el listón alto. El lunes 3 arrancó con el almuerzo popular y los festejos taurinos, incluyendo novillos y una suelta de vaquillas adaptada para los niños. La tarde dio espacio al ingenio con los campeonatos de rabino francés y guiñote, cerrando con otra sesión de disco móvil.

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Los festejos concluyeron el martes 4 de agosto con el encendido de la tradicional traca de fin de fiestas. Tras ello, el balance institucional y vecinal deja el recuerdo de unas jornadas veraniegas redondas, marcadas por el buen hacer de la organización y el disfrute compartido entre amigos y familias que mostraron un gran interés durante todos los actos.