EL AUDIOVISUAL ESTÁ GRABADO CON DRON
La comarca del Campo de Borja estrena un vídeo aéreo con sus 18 municipios
La Crónica del Campo de Borja
La Comarca Campo de Borja ha estrenado un vídeo promocional grabado íntegramente con dron que sobrevuela, uno a uno, sus 18 municipios. El trabajo, encargado a la empresa Videos y Drones, tiene como objetivo reforzar la promoción turística del territorio mostrando desde el aire su patrimonio, sus paisajes y la diversidad de un entorno que va desde la vega del Ebro hasta las estribaciones del Moncayo.
El vídeo, de algo más de dos minutos y medio de duración, abre con el lema Comarca Campo de Borja. 18 municipios. Una comarca por descubrir y recorre después, localidad a localidad e identificando cada una con su nombre en pantalla, Agón, Ainzón, Alberite de San Juan, Albeta, Ambel, Bisimbre, Borja, Bulbuente, Bureta, Fréscano, Fuendejalón, Magallón, Maleján, Mallén, Novillas, Pozuelo de Aragón, Tabuenca y Talamantes.
Las imágenes aéreas ponen el acento en los elementos más característicos de cada municipio: los extensos viñedos de la Denominación de Origen Campo de Borja, que tiñen de verde buena parte de la comarca; los cascos históricos, con iglesias, torres y castillos como el que corona Talamantes; y el contraste entre los pueblos de la vega, de terreno llano y agrícola, y los enclavados en las faldas del Moncayo, de relieve más abrupto.
El vuelo se detiene también en el patrimonio arquitectónico de cada casco urbano: torres e iglesias como la de Ainzón, plazas mayores porticadas y edificios religiosos de sillería que jalonan los distintos municipios, capturados con planos cenitales que muestran su trazado urbano y su relación con el paisaje agrícola que los rodea.
Dónde puede verse
El vídeo se ha difundido ya a través de las redes sociales de la comarca y puede verse en Instagram (@comarcacampodeborja). Junto a la versión horizontal en 1080p, Videos y Drones ha producido también una edición en calidad 4K y una versión vertical, pensada para su difusión como reel en formato de historias, adaptando así el material a los distintos usos que tendrá en la comunicación de la comarca.
Con esta pieza, la Comarca Campo de Borja se suma al uso cada vez más habitual del vídeo con dron como herramienta de promoción turística, un formato que permite mostrar de forma atractiva y en pocos minutos el conjunto de un territorio, algo especialmente útil en una comarca formada por 18 municipios de tamaño pequeño y con recursos dispersos. El vídeo está pensado tanto para su difusión en redes sociales como para su uso en ferias, jornadas y otros actos de promoción turística en los que participe la institución comarcal.
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