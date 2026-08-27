DINAMIZACIÓN COMERCIAL
Compras y sorteos en la Noche Blanca
La Crónica del Campo de Borja
El sábado 8 de agosto, Mallén celebró la 4ª edición de la Noche Blanca, una iniciativa organizada por Acema que volvió a convertir las calles del municipio en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Un total de 15 comercios participaron en esta edición, decorando sus establecimientos, preparando ofertas especiales y sacando sus productos a la calle para acercarlos al público. Durante la noche, numerosos vecinos recorrieron los diferentes locales participantes, disfrutando de una jornada pensada para apoyar y poner en valor el comercio local.
La participación tuvo además un aliciente añadido: se sortearon 15 vales de 100 euros entre todas aquellas personas que completaron la ruta por los establecimientos participantes. La animación corrió a cargo del grupo Zuda Percusión de Borja, que puso ritmo a la velada con un animado pasacalles que contribuyó a crear un ambiente festivo y dinámico.
Con una importante afluencia de público y una gran implicación de los establecimientos participantes, la Noche Blanca se consolida como una de las citas destacadas del verano mallenero, combinando comercio, ocio y participación ciudadana y demostrando, una vez más, el dinamismo del comercio local.
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