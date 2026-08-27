OBRAS DE REFUERZO DE LA SEGURIDAD
El consistorio acondiciona la cuneta del vial entre el Santuario y el Calvario
La Crónica del Campo de Borja
El Ayuntamiento de Borja ha llevado a cabo una actuación de mejora y acondicionamiento en el vial que conecta el Santuario de Misericordia con el Calvario, con el objetivo de mejorar las condiciones de la vía y reforzar la seguridad de las personas que transitan por este tramo.
Los trabajos han consistido en el hormigonado de la cuneta, una intervención destinada a mejorar la evacuación del agua y evitar el deterioro de los márgenes de la calzada, contribuyendo así a un mejor mantenimiento y conservación de este vial.
La actuación ha sido financiada con cargo al Fondo de Mejoras del Ayuntamiento de Borja, procedente del 15% de los aprovechamientos del parque eólico. Este fondo permite destinar recursos a diferentes actuaciones de mejora y mantenimiento de infraestructuras y espacios públicos del municipio.
Una vez finalizados los trabajos, el tramo comprendido entre el Santuario de Misericordia y el Calvario presenta ya la cuneta acondicionada y hormigonada, mejorando las condiciones de este punto de la vía.
Desde el consistorio siguen trabajando en el mantenimiento y acondicionamiento de las infraestructuras municipales con actuaciones destinadas a mejorar el estado de las vías y espacios públicos y a garantizar unas mejores condiciones de seguridad y conservación para vecinos y visitantes.
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