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OBRAS DE REFUERZO DE LA SEGURIDAD

El consistorio acondiciona la cuneta del vial entre el Santuario y el Calvario

Los trabajos en el tramo se han centrado en el hormigonado de la cuneta con el fin de mejorar la evacuación del agua y evitar el deterioro de los márgenes de la calzada.

Los trabajos en el tramo se han centrado en el hormigonado de la cuneta con el fin de mejorar la evacuación del agua y evitar el deterioro de los márgenes de la calzada. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Borja

Borja

El Ayuntamiento de Borja ha llevado a cabo una actuación de mejora y acondicionamiento en el vial que conecta el Santuario de Misericordia con el Calvario, con el objetivo de mejorar las condiciones de la vía y reforzar la seguridad de las personas que transitan por este tramo.

Los trabajos han consistido en el hormigonado de la cuneta, una intervención destinada a mejorar la evacuación del agua y evitar el deterioro de los márgenes de la calzada, contribuyendo así a un mejor mantenimiento y conservación de este vial.

La actuación ha sido financiada con cargo al Fondo de Mejoras del Ayuntamiento de Borja, procedente del 15% de los aprovechamientos del parque eólico. Este fondo permite destinar recursos a diferentes actuaciones de mejora y mantenimiento de infraestructuras y espacios públicos del municipio.

Una vez finalizados los trabajos, el tramo comprendido entre el Santuario de Misericordia y el Calvario presenta ya la cuneta acondicionada y hormigonada, mejorando las condiciones de este punto de la vía.

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Desde el consistorio siguen trabajando en el mantenimiento y acondicionamiento de las infraestructuras municipales con actuaciones destinadas a mejorar el estado de las vías y espacios públicos y a garantizar unas mejores condiciones de seguridad y conservación para vecinos y visitantes.

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