El consistorio renueva el alumbrado público y el suelo del parque infantil

El Ayuntamiento de Ainzón, con fondos propios, ha finalizado la instalación de 19 nuevas farolas led solares en todo el paseo del camino Bulbuente-General Estrella. La inversión realizada con fodos propios para esta actuación ha sido de 20.495 euros.

La inversión para el suelo de juegos ha sido de 24.459 euros. / SERVICIO ESPECIAL

El objetivo de esta mejora es iluminar un camino muy transitado, facilitando así el paseo tanto a los viandantes como a los vecinos de las viviendas situadas en la zona, y aumentando la seguridad en las horas de poca luz. Con esta actuación, el consistorio continúa apostando por la eficiencia energética y la sostenibilidad, incorporando tecnología Led alimentada con energía solar para el alumbrado público.

Por otra parte, el ayuntamiento también ha llevado a cabo con fondos propios la mejora integral del suelo del parque de juegos infantil que presentaba desperfectos y se encontraba muy deteriorado. La inversión realizada ha ascendido a 24.459 euros.

Con esta intervención se ha renovado por completo el pavimento amortiguador, con el objetivo de proteger a los más pequeños de posibles caídas y minimizar las consecuencias en caso de que se produzcan. De esta forma se garantiza un espacio de juego más seguro y adecuado para el uso y disfrute de las familias del municipio.

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De esta forma, el consistorio de Ainzón continúa así trabajando en el mantenimiento y la mejora de los espacios públicos, priorizando la seguridad y el bienestar de los vecinos y vecinas.