INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
El consistorio renueva el alumbrado público y el suelo del parque infantil
La Crónica del Campo de Borja
El Ayuntamiento de Ainzón, con fondos propios, ha finalizado la instalación de 19 nuevas farolas led solares en todo el paseo del camino Bulbuente-General Estrella. La inversión realizada con fodos propios para esta actuación ha sido de 20.495 euros.
El objetivo de esta mejora es iluminar un camino muy transitado, facilitando así el paseo tanto a los viandantes como a los vecinos de las viviendas situadas en la zona, y aumentando la seguridad en las horas de poca luz. Con esta actuación, el consistorio continúa apostando por la eficiencia energética y la sostenibilidad, incorporando tecnología Led alimentada con energía solar para el alumbrado público.
Por otra parte, el ayuntamiento también ha llevado a cabo con fondos propios la mejora integral del suelo del parque de juegos infantil que presentaba desperfectos y se encontraba muy deteriorado. La inversión realizada ha ascendido a 24.459 euros.
Con esta intervención se ha renovado por completo el pavimento amortiguador, con el objetivo de proteger a los más pequeños de posibles caídas y minimizar las consecuencias en caso de que se produzcan. De esta forma se garantiza un espacio de juego más seguro y adecuado para el uso y disfrute de las familias del municipio.
De esta forma, el consistorio de Ainzón continúa así trabajando en el mantenimiento y la mejora de los espacios públicos, priorizando la seguridad y el bienestar de los vecinos y vecinas.
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