Cultura en familia junto a la ermita de la Virgen del Puy

El ciclo Matinales en la Ermita 2026, organizado por el Ayuntamiento de Mallén, ha vuelto a confirmar el éxito de una propuesta que combina cultura, naturaleza y ocio familiar, reuniendo durante los meses de julio y agosto a numerosos vecinos y visitantes en el entorno del Puy.

La programación arrancó el domingo 19 de julio, coincidiendo con el Mercadillo de Verano, con la representación de Protas, de Binomio Teatro. El espectáculo tuvo lugar junto al consultorio médico, en el paseo del Puy, aprovechando la afluencia de público al mercado. La obra, llena de humor, imaginación y participación, hizo disfrutar a niños y mayores y sirvió como brillante inicio del ciclo estival.

La segunda cita llegó el domingo 2 de agosto, ya en el entorno de la ermita, con los escritores Daniel Tejero y Roberto Malo, que presentaron Los Guardianes de los Cuentos. La propuesta combinó narración oral, humor y fantasía para acercar a las familias al mundo de los cuentos y despertar la imaginación de los más pequeños en una agradable mañana de verano.

El ciclo concluyó el domingo 16 con la actuación del dúo Riply y Pernales, que ofreció un espectáculo de animación familiar en el que se mezclaron teatro, música, clown, juegos y una constante interacción con el público. La participación de niños y adultos convirtió la jornada en una auténtica fiesta de la cultura al aire libre.

Las tres actividades se desarrollaron en un magnífico ambiente familiar y contaron con una excelente respuesta del público. La sombra del arbolado del paseo del Puy y el privilegiado entorno de la ermita volvieron a convertirse en el escenario perfecto para disfrutar de propuestas culturales de calidad durante las mañanas estivales.

Noticias relacionadas

Con esta nueva edición, Matinales en la Ermita se consolida como una de las iniciativas culturales más apreciadas del verano en Mallén, acercando espectáculos gratuitos para todos los públicos y fomentando la convivencia, la creatividad y el acceso a la cultura en un espacio natural privilegiado. Desde el Ayuntamiento de Mallén agradecen la participación de las compañías y artistas invitados, así como la excelente acogida de vecinos y visitantes, cuyo respaldo anima a seguir impulsando una programación cultural variada, accesible y de calidad.