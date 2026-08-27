El eclipse reúne a más de 200 personas en Fréscano

Más de 200 personas asistieron el pasado 12 de agosto al visionado del eclipse total de sol desde un mirador de lujo como fue el Monte de Burrén en Fréscano. Los asistentes a este hecho histórico contaron con las explicaciones del astrónomo, Jon Teus.

El eclipse total desató la alegría de los asistentes. / SERVICIO ESPECIAL

Esta actividad organizada junto a la Asociación Cultural Campo de Urnas del Río Huecha se completó con el tradicional visionado de las lágrimas de San Lorenzo hasta pasada la medianoche. El alcalde resumió la actividad como «espectacular» con una asistencia superior a la esperada. «Sabíamos que el Monte de Burrén iba a ser un sitio elegido por muchos vecinos de la zona ya que es un espacio único y el mirador perfecto para este tipo de actividades».

La actividad empezó a primera hora de la tarde con visita al museo arqueológico dónde el astrónomo Jon Teus junto a la coordinadora del parque de Burrén, Carmen Marín, recibieron a los inscritos con una explicación del evento histórico que iban a presenciar. Se les facilitó también gafas homologadas para ver el eclipse con seguridad. Avanzando la tarde, los más de 200 participantes subieron a Burrén para prepararse para el eclipse. Pasadas las 19.30 horas, la emoción empezó a extenderse entre los asistentes al verse el inicio del eclipse.

El momento álgido fue cerca de las 20.30 horas con apenas un segundo de eclipse total que desató la alegría de los asistentes: «Es algo inexplicable. Nada tiene que ver el vivirlo en vivo y en directo por muchas fotos espectaculares que veas», apuntaba una participante.

Tras el eclipse total, muchos asistentes se mantuvieron en el monte hasta que anocheció para poder contemplar las famosas lágrimas de San Lorenzo. La escasa contaminación lumínica y las buenas condiciones climatológicas permitieron este año un visionado claro y nítido de las estrellas fugaces que se repartían por el cielo de Fréscano.

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«No ha podido ser mejor este año. Ha ido todo de cara entre el eclipse y el visionado con un cielo claro. Ha superado las expectativas que teníamos en el ayuntamiento», apuntaba Cuartero al finalizar esta actividad que ya se prepara la edición del año que viene.