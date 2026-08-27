Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centros de datosAvenida Conde ArandaReal ZaragozaDetenido incendio Las Peña RiglosDocumental Huesca spaghetti westernCambios Torre Outlet Zaragoza
instagramlinkedin

EN EL MONTE DE BURRÉN

El eclipse reúne a más de 200 personas en Fréscano

Más de 200 personas vivieron un acontecimiento histórico con la Asociación Cultural Campo de Urnas del Río Huecha.

Más de 200 personas vivieron un acontecimiento histórico con la Asociación Cultural Campo de Urnas del Río Huecha. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica del Campo de Borja

Fréscano

Más de 200 personas asistieron el pasado 12 de agosto al visionado del eclipse total de sol desde un mirador de lujo como fue el Monte de Burrén en Fréscano. Los asistentes a este hecho histórico contaron con las explicaciones del astrónomo, Jon Teus.

El eclipse total desató la alegría de los asistentes.

El eclipse total desató la alegría de los asistentes. / SERVICIO ESPECIAL

Esta actividad organizada junto a la Asociación Cultural Campo de Urnas del Río Huecha se completó con el tradicional visionado de las lágrimas de San Lorenzo hasta pasada la medianoche. El alcalde resumió la actividad como «espectacular» con una asistencia superior a la esperada. «Sabíamos que el Monte de Burrén iba a ser un sitio elegido por muchos vecinos de la zona ya que es un espacio único y el mirador perfecto para este tipo de actividades».

La actividad empezó a primera hora de la tarde con visita al museo arqueológico dónde el astrónomo Jon Teus junto a la coordinadora del parque de Burrén, Carmen Marín, recibieron a los inscritos con una explicación del evento histórico que iban a presenciar. Se les facilitó también gafas homologadas para ver el eclipse con seguridad. Avanzando la tarde, los más de 200 participantes subieron a Burrén para prepararse para el eclipse. Pasadas las 19.30 horas, la emoción empezó a extenderse entre los asistentes al verse el inicio del eclipse.

El momento álgido fue cerca de las 20.30 horas con apenas un segundo de eclipse total que desató la alegría de los asistentes: «Es algo inexplicable. Nada tiene que ver el vivirlo en vivo y en directo por muchas fotos espectaculares que veas», apuntaba una participante.

Tras el eclipse total, muchos asistentes se mantuvieron en el monte hasta que anocheció para poder contemplar las famosas lágrimas de San Lorenzo. La escasa contaminación lumínica y las buenas condiciones climatológicas permitieron este año un visionado claro y nítido de las estrellas fugaces que se repartían por el cielo de Fréscano.

Noticias relacionadas

«No ha podido ser mejor este año. Ha ido todo de cara entre el eclipse y el visionado con un cielo claro. Ha superado las expectativas que teníamos en el ayuntamiento», apuntaba Cuartero al finalizar esta actividad que ya se prepara la edición del año que viene.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una familia francesa atrapada nueve días en el pantano de La Sotonera: 'Parecía que estábamos en el Titanic
  2. El refugio de Javier Bardem en Aragón: el pueblo que le cambió la vida y la carrera
  3. Abre Mac Calamar en Zaragoza: bocatas de calamares para llevar en pleno centro de la ciudad
  4. Andrada regresa a la portería cuatro meses y 122 días después de su puñetazo a Pulido y lo hace con victoria para Monterrey. 'Lo pasé mal y lo tomé con calma estos meses
  5. Uno de los conductores atrapados por el incendio en la AP-2: 'Hay un pifostio de la leche
  6. El día de Iranzo por fin es hoy: viaja esta mañana y será oficialmente nuevo jugador del Real Zaragoza
  7. Francho, Liso, Álex Gomes y el proyecto de cantera de Bobby Aitkenhead para el Real Zaragoza
  8. La Coliseum se apunta a las Fiestas del Pilar: 'Zaragoza se convertirá en un templo de peregrinación bakala intergeneracional

Día clave en la huelga de bomberos forestales: los sindicatos esperan una propuesta de Sarga para desatascar el conflicto

Día clave en la huelga de bomberos forestales: los sindicatos esperan una propuesta de Sarga para desatascar el conflicto

Día clave en la huelga de bomberos forestales: los sindicatos se reúnen con el Sama

El 'Candem Market' aragonés vuelve a abrir sus puertas: lugar, horario y programación del mercadillo de Zaragoza

El 'Candem Market' aragonés vuelve a abrir sus puertas: lugar, horario y programación del mercadillo de Zaragoza

Doce migrantes detenidos tras apedrear y herir a cuatro militares en el barrio ceutí de Benzú

Doce migrantes detenidos tras apedrear y herir a cuatro militares en el barrio ceutí de Benzú

Los fuegos fatuos toman Teamfight Tactics con la llegada de Foresta encantada y su nueva etapa bajo Unreal Engine

Los fuegos fatuos toman Teamfight Tactics con la llegada de Foresta encantada y su nueva etapa bajo Unreal Engine

Al menos 180 muertos y casi 1.400 desaparecidos por la devastadora riada entre Nepal y el Tíbet

Al menos 180 muertos y casi 1.400 desaparecidos por la devastadora riada entre Nepal y el Tíbet

Las reflexiones de Ander Herrera en la BBC: "Volver al Real Zaragoza es el último sueño que quería hacer realidad"

Las reflexiones de Ander Herrera en la BBC: "Volver al Real Zaragoza es el último sueño que quería hacer realidad"

Exteriores informa de que hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones de Nepal

Exteriores informa de que hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones de Nepal
Tracking Pixel Contents