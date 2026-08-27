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LA CITA DE BORJA SE CONSOLIDA

El Festival Amante reafirma su papel como sello de identidad

Borja es un punto de encuentro de vecinos y visitantes en torno a esta cita musical.

Borja es un punto de encuentro de vecinos y visitantes en torno a esta cita musical. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Borja

Borja

Los pasados días 31 de julio y 1 y 2 de agosto, Borja volvió a convertirse en punto de encuentro para la música y la cultura con la celebración de la novena edición del Festival Amante, una cita que, año tras año, se consolida como una fecha señalada en el calendario y como uno de los principales sellos de identidad de la ciudad.

Durante tres días, el festival ofreció una programación musical variada y un cartel que volvió a reunir a artistas y público en torno a la música, creando un ambiente especial en las calles y espacios que acogieron las diferentes propuestas. La edición de este año dejó, una vez más, muy buenas sensaciones entre los asistentes, que pudieron disfrutar de la música y del ambiente que caracteriza al festival.

El Festival Amante es, además, mucho más que un evento musical. Se ha convertido en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, un espacio para disfrutar, compartir y vivir Borja de una manera diferente durante el verano. Su celebración contribuye también a dinamizar la ciudad y a proyectar su imagen como un destino cultural y de ocio.

Desde el Ayuntamiento de Borja se ha querido agradecer especialmente la implicación de todas las personas que hacen posible que el festival salga adelante cada año: artistas, personal municipal, colaboradores, voluntarios y empresas, así como todas aquellas personas que, de una u otra manera, participan en su organización y desarrollo. El agradecimiento se extiende, de manera especial, al público, verdadero protagonista de estas jornadas y pieza fundamental para que el Amante continúe creciendo y celebrándose año tras año.

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Con esta novena edición, el Festival Amante vuelve a cerrar una nueva página de su historia y demuestra que, después de nueve ediciones, continúa siendo una cita muy esperada y querida, capaz de reunir a numerosas personas en torno a la música, la cultura y las ganas de disfrutar de Borja.

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