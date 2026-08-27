PLAN DE PREVENCIÓN MUNICIPAL
Fréscano dispone de un nuevo equipo antiincendios
La Crónica del Campo de Borja
El Ayuntamiento de Fréscano adquirió este pasado mes un nuevo equipo antiincendios para actuar ante un mínimo conato que se produzca en el pueblo. Ante un verano lleno de fuego por todo Aragón, el equipo de gobierno decidió hace meses la adquisición de este equipo que permita una primera actuación rápida ante cualquier conato que se inicie en el municipio. El equipo está adaptado a un carro para su traslado de una forma rápida. Una bomba de agua con el depósito de agua y mangueras de distintos tamaños permitirán actuar de forma rápida en caso de incendio.
«Consideramos que era esencial tener este equipo. Una actuación rápida hasta que lleguen los equipos de extinción puede ser fundamental para evitar que se propague», apunta el alcalde de Fréscano, Jorge Cuartero. De hecho, el equipo estuvo presente durante la actividad del eclipse por si se produjera cualquier inicio de fuego. «Están los montes que pueden ser una bomba de relojería como hemos visto en los incendios de verano en Aragón. Afortunadamente, no hizo falta usarlo pero tenerlo te da cierta tranquilidad para poder atajar el fuego en un primer momento», indican.
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