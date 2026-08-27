LA CITA REUNIÓ A 24 PAREJAS
El frontenis sube el nivel en el Torneo Villa de Mallén
La Crónica del Campo de Borja
Mallén se convirtió el sábado 25 de julio en el epicentro del frontenis regional con la celebración del Torneo Villa de Mallén. La cita reunió a 24 parejas procedentes de diversos puntos de la geografía nacional -como Soria, Pamplona, Castellón, Barcelona y Zaragoza-, junto a una destacada representación de raquetistas locales y de comarcas vecinas.
La competición arrancó con una primera fase dividida en ocho grupos de tres parejas cada uno. A lo largo de toda la jornada, el público asistente disfrutó de un gran ambiente deportivo y de encuentros de altísimo nivel, donde la exigencia técnica y la intensidad fueron la tónica general hasta las rondas finales.
En el plano deportivo, el cuadro de honor quedó configurado, como campeones, Iván Coro (Zaragoza) y Saúl García (Quinto), siendo subcampeones Juan Cuenca (Soria) y David Martínez (Caleruega), y semifinalistas la dupla formada por Diego Melguizo (Soria) y Javier Torrejón (Castellón), junto al tándem compuesto por Alejandro Bescós (Zaragoza) y Rafael Subías (Quinto).
La organización extendió un agradecimiento especial al Ayuntamiento de Agón por la cesión de sus instalaciones durante la jornada matutina, así como al Ayuntamiento de Mallén por su respaldo institucional y económico para hacer posible una nueva edición de este torneo.
- Una familia francesa atrapada nueve días en el pantano de La Sotonera: 'Parecía que estábamos en el Titanic
- El refugio de Javier Bardem en Aragón: el pueblo que le cambió la vida y la carrera
- Abre Mac Calamar en Zaragoza: bocatas de calamares para llevar en pleno centro de la ciudad
- Andrada regresa a la portería cuatro meses y 122 días después de su puñetazo a Pulido y lo hace con victoria para Monterrey. 'Lo pasé mal y lo tomé con calma estos meses
- Uno de los conductores atrapados por el incendio en la AP-2: 'Hay un pifostio de la leche
- El día de Iranzo por fin es hoy: viaja esta mañana y será oficialmente nuevo jugador del Real Zaragoza
- Francho, Liso, Álex Gomes y el proyecto de cantera de Bobby Aitkenhead para el Real Zaragoza
- La Coliseum se apunta a las Fiestas del Pilar: 'Zaragoza se convertirá en un templo de peregrinación bakala intergeneracional