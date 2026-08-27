El frontenis sube el nivel en el Torneo Villa de Mallén

Mallén se convirtió el sábado 25 de julio en el epicentro del frontenis regional con la celebración del Torneo Villa de Mallén. La cita reunió a 24 parejas procedentes de diversos puntos de la geografía nacional -como Soria, Pamplona, Castellón, Barcelona y Zaragoza-, junto a una destacada representación de raquetistas locales y de comarcas vecinas.

La competición arrancó con una primera fase dividida en ocho grupos de tres parejas cada uno. A lo largo de toda la jornada, el público asistente disfrutó de un gran ambiente deportivo y de encuentros de altísimo nivel, donde la exigencia técnica y la intensidad fueron la tónica general hasta las rondas finales.

En el plano deportivo, el cuadro de honor quedó configurado, como campeones, Iván Coro (Zaragoza) y Saúl García (Quinto), siendo subcampeones Juan Cuenca (Soria) y David Martínez (Caleruega), y semifinalistas la dupla formada por Diego Melguizo (Soria) y Javier Torrejón (Castellón), junto al tándem compuesto por Alejandro Bescós (Zaragoza) y Rafael Subías (Quinto).

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La organización extendió un agradecimiento especial al Ayuntamiento de Agón por la cesión de sus instalaciones durante la jornada matutina, así como al Ayuntamiento de Mallén por su respaldo institucional y económico para hacer posible una nueva edición de este torneo.