Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centros de datosAvenida Conde ArandaReal ZaragozaDetenido incendio Las Peña RiglosDocumental Huesca spaghetti westernCambios Torre Outlet Zaragoza
instagramlinkedin

LA CITA REUNIÓ A 24 PAREJAS

El frontenis sube el nivel en el Torneo Villa de Mallén

Iván Coro y Saúl García se llevaron el triunfo en Mallén.

Iván Coro y Saúl García se llevaron el triunfo en Mallén. / SERVICIO ESPECIAL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Crónica del Campo de Borja

Mallén

Mallén se convirtió el sábado 25 de julio en el epicentro del frontenis regional con la celebración del Torneo Villa de Mallén. La cita reunió a 24 parejas procedentes de diversos puntos de la geografía nacional -como Soria, Pamplona, Castellón, Barcelona y Zaragoza-, junto a una destacada representación de raquetistas locales y de comarcas vecinas.

La competición arrancó con una primera fase dividida en ocho grupos de tres parejas cada uno. A lo largo de toda la jornada, el público asistente disfrutó de un gran ambiente deportivo y de encuentros de altísimo nivel, donde la exigencia técnica y la intensidad fueron la tónica general hasta las rondas finales.

En el plano deportivo, el cuadro de honor quedó configurado, como campeones, Iván Coro (Zaragoza) y Saúl García (Quinto), siendo subcampeones Juan Cuenca (Soria) y David Martínez (Caleruega), y semifinalistas la dupla formada por Diego Melguizo (Soria) y Javier Torrejón (Castellón), junto al tándem compuesto por Alejandro Bescós (Zaragoza) y Rafael Subías (Quinto).

Noticias relacionadas

La organización extendió un agradecimiento especial al Ayuntamiento de Agón por la cesión de sus instalaciones durante la jornada matutina, así como al Ayuntamiento de Mallén por su respaldo institucional y económico para hacer posible una nueva edición de este torneo.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Una familia francesa atrapada nueve días en el pantano de La Sotonera: 'Parecía que estábamos en el Titanic
  2. El refugio de Javier Bardem en Aragón: el pueblo que le cambió la vida y la carrera
  3. Abre Mac Calamar en Zaragoza: bocatas de calamares para llevar en pleno centro de la ciudad
  4. Andrada regresa a la portería cuatro meses y 122 días después de su puñetazo a Pulido y lo hace con victoria para Monterrey. 'Lo pasé mal y lo tomé con calma estos meses
  5. Uno de los conductores atrapados por el incendio en la AP-2: 'Hay un pifostio de la leche
  6. El día de Iranzo por fin es hoy: viaja esta mañana y será oficialmente nuevo jugador del Real Zaragoza
  7. Francho, Liso, Álex Gomes y el proyecto de cantera de Bobby Aitkenhead para el Real Zaragoza
  8. La Coliseum se apunta a las Fiestas del Pilar: 'Zaragoza se convertirá en un templo de peregrinación bakala intergeneracional

Al menos 180 muertos y casi 1.400 desaparecidos por la devastadora riada entre Nepal y el Tíbet

Al menos 180 muertos y casi 1.400 desaparecidos por la devastadora riada entre Nepal y el Tíbet

Las reflexiones de Ander Herrera en la BBC: "Volver al Real Zaragoza es el último sueño que quería hacer realidad"

Las reflexiones de Ander Herrera en la BBC: "Volver al Real Zaragoza es el último sueño que quería hacer realidad"

Exteriores informa de que hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones de Nepal

Exteriores informa de que hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones de Nepal

DIRECTO | Bolaños comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

DIRECTO | Bolaños comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

Directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Cómo conseguir la colección de Aitana con Adidas: las prendas se agotan en minutos

Cómo conseguir la colección de Aitana con Adidas: las prendas se agotan en minutos

El concierto de Cuti homenaje a Elvis cambia de sala: estos son los motivos

El concierto de Cuti homenaje a Elvis cambia de sala: estos son los motivos

La fábrica de cerveza de Zaragoza que se convierte en un cine con música en directo: esta es la programación completa

La fábrica de cerveza de Zaragoza que se convierte en un cine con música en directo: esta es la programación completa
Tracking Pixel Contents