Fuendejalón disfruta de un eclipse que deja imágenes irrepetibles

Fuendejalón fue testigo de uno de esos fenómenos astronómicos que quedan en la memoria. El eclipse pudo contemplarse en la localidad, dejando imágenes irrepetibles y un espectáculo natural que sorprendió a vecinos y visitantes.

Durante el fenómeno, el cielo ofreció una luz y unas tonalidades muy especiales, convirtiendo durante unos minutos el paisaje habitual de Fuendejalón en un escenario diferente y único.

La localidad se sumó así a la expectación generada en torno a este acontecimiento, que permitió disfrutar de la astronomía desde nuestro propio entorno y que dejó numerosas fotografías para el recuerdo.

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Un fenómeno excepcional que nos recordó, una vez más, la belleza de nuestro cielo y que dejó en Fuendejalón unas imágenes difíciles de repetir.