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Fuendejalón disfruta de un eclipse que deja imágenes irrepetibles

El cielo de la localidad dejó una estampa poco habitual.

El cielo de la localidad dejó una estampa poco habitual. / SERVICIO ESPECIAL

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La Crónica del Campo de Borja

Fuendejalón

Fuendejalón fue testigo de uno de esos fenómenos astronómicos que quedan en la memoria. El eclipse pudo contemplarse en la localidad, dejando imágenes irrepetibles y un espectáculo natural que sorprendió a vecinos y visitantes.

Durante el fenómeno, el cielo ofreció una luz y unas tonalidades muy especiales, convirtiendo durante unos minutos el paisaje habitual de Fuendejalón en un escenario diferente y único.

La localidad se sumó así a la expectación generada en torno a este acontecimiento, que permitió disfrutar de la astronomía desde nuestro propio entorno y que dejó numerosas fotografías para el recuerdo.

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Un fenómeno excepcional que nos recordó, una vez más, la belleza de nuestro cielo y que dejó en Fuendejalón unas imágenes difíciles de repetir.

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