Fuendejalón renueva sus servicios públicos durante el verano

El Ayuntamiento de Fuendejalón continúa durante los meses de verano con diferentes actuaciones de mejora y adecuación de sus instalaciones municipales, con el objetivo de seguir ofreciendo unos servicios públicos de calidad y mejorar la accesibilidad y funcionalidad de los espacios de uso ciudadano.

Rehabilitación integral de la planta baja de la biblioteca. / SERVICIO ESPECIAL

Una de las principales actuaciones se está llevando a cabo en la biblioteca municipal, donde se está realizando la rehabilitación integral de la planta baja. Los trabajos incluyen mejoras en materia de accesibilidad, la adaptación de los aseos y la mejora de la conectividad de la sala situada en esta planta.

Asimismo, se ha habilitado un nuevo acceso a la planta superior, permitiendo independizar los espacios y facilitar un mejor funcionamiento de las distintas zonas de la biblioteca, adaptándolas a las necesidades de los usuarios.

Durante el periodo vacacional también se están ejecutando trabajos de adecuación del zócalo de la guardería, aprovechando estos meses para realizar las actuaciones necesarias sin interferir en el normal desarrollo del servicio durante el curso.

A estas intervenciones se suma la finalización de las obras de mejora de los muros del polígono industrial, así como la terminación de las aceras perimetrales, completando de esta manera unas actuaciones destinadas a mejorar la seguridad, accesibilidad y conservación de este espacio industrial.

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Desde el Ayuntamiento de Fuendejalón se destaca que estas actuaciones forman parte del compromiso municipal por mantener, mejorar y modernizar las instalaciones públicas, apostando por unos servicios de calidad y por unos espacios municipales más accesibles, funcionales y adecuados para vecinos y usuarios.