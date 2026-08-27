25º ANIVERSARIO DEL FESTIVAL
El jazz continúa sonando con fuerza en Borja
La Crónica del Campo de Borja
Borja celebró del 17 al 19 de julio la 25ª edición de Borja en Jazz, una cita que cumple un cuarto de siglo convirtiendo la ciudad en un punto de encuentro para los amantes de la música y la cultura.
Durante esta edición, las calles y plazas de Borja volvieron a llenarse de música en directo, con una programación que, un año más, puso el foco en el talento joven y en las nuevas generaciones vinculadas al jazz, acercando este género a públicos de todas las edades.
Desde el Ayuntamiento de Borja agradecen la implicación de todas las personas que hacen posible la celebración del festival, desde la organización y los equipos técnicos hasta los artistas, colaboradores y, especialmente, el público que cada año llena las calles y plazas para disfrutar de las actuaciones.
Tras 25 ediciones, el jazz continúa sonando con fuerza en Borja, consolidando una trayectoria que ha convertido este festival en una cita imprescindible para la capital de la Comarca del Campo de Borja y en un referente de su programación cultural.
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