Jon Cuadal y Aragón hacen historia en tierras gaditanas

Aragón hizo historia en Cádiz en el Campeonato de España Alevín de Fútbol Playa. Los jugadores de Juan Guerrero, sin experiencia previa en este deporte y con apenas un par de entrenamientos preparatorios, solo cedieron en la final ante Murcia, en una final cruel que se decidió a medio minuto para el final. Un mérito aún mayor teniendo en cuenta que ni siquiera disponen de playas donde poder sin playas practicar esta modalidad deportiva.

El mallenero Jon Cuadal fue el máximo goleador. / SERVICIO ESPECIAL

Con un equipo cuya base estaba formada por los jugadores que participaron en el Campeonato de España de fútbol 7 celebrado en Benidorm, Aragón fue una de las grandes sorpresas del torneo. El combinado aragonés ha ido superando rondas hasta alcanzar la final, dejando en el camino a comunidades con mucha más tradición y mejores instalaciones para la práctica de esta modalidad.

Avisaron a todo el mundo desde el primer día, con una contundente goleada por 11-4 ante Cataluña. El 6-4 posterior ante la Comunidad Valenciana certificó el pase de Aragón a las semifinales, algo que ya era todo un logro para un equipo sin experiencia previa en esta modalidad, diferente al fútbol en la técnica e incluso en algunas normas. El 5-3 contra Canarias en semifinales certificó el pase a la final.

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Y en esta gesta para el deporte aragonés mucho ha tenido que ver Jon Cuadal (hijo de José Antonio Chole Cuadal y nieto de Lucía Borao Jaca), uno de los componentes de la selección sub-12, que se ha llevó, además, el trofeo al máximo goleador del torneo con 17 goles anotados. Todo un orgullo para Mallén.